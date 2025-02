¿Quién era Lian Youcheng, actor de telenovelas que falleció a los 27 años?

El universo de los dramas asiáticos se encuentra en luto después de la muerte de un joven a una muy corta edad, causando el dolor de sus seguidores

Por: Brayam Chávez

El universo de los dramas asiáticos vuelve a ponerse de luto tras la confirmación del deceso de Lian Youcheng, un reconocido actor de telenovelas que falleció a la edad de 27 años, con un futuro prometedor en el ámbito del espectáculo.

El joven de ascendencia china ya se había establecido como un gran ídolo de las telenovelas tanto en su nación como en otras naciones como Japón y Corea. No obstante, falleció de forma inesperada después de sufrir una enfermedad que se agravó y lo forzó a pasar sus últimos días en el hospital.

¿QUIÉN ERA LIAN YOUCHENG Y CÓMO MURIÓ?

Medios chinos confirmaron que el actor murió después de sufrir complicaciones debido a una gripe. Según fuentes cercanas al famoso, inicialmente los síntomas eran leves y no constituían una alerta; no obstante, con el transcurso de los días, su condición de salud empeoró.

Los doctores confirmaron que, después de la gripe, había surgido una infección en el sistema nervioso central. A pesar de haber sido tratado, falleció el 30 de enero de 2025.

Aunque el actor vivió auténticos instantes de desesperación antes de su muerte, tuvo la posibilidad de disfrutar de sus últimos momentos de vida junto a su familia. Además, fuentes próximas indican que el joven pudo expresar unas palabras de despedida hacia su madre.

Chinese actor dies aged 27, reportedly from flu complications https://t.co/JAXbUSnuTE pic.twitter.com/jBvHJ00UbZ — AsiaOne (@asiaonecom) February 5, 2025

¿CÓMO FUERON LOS ÚLTIMOS MOMENTOS DEL ACTOR?

El actor chino, conocido por su participación en diversas telenovelas románticas en su nación, era muy apreciado por sus seguidores, quienes expresaron sus pesares a familiares y amigos de Lian Youcheng, con la esperanza de que se lleve a cabo un último adiós al que sus seguidoras puedan asistir.

La muerte del actor de dramas asiáticos ha dejado a miles de individuos en luto, quienes lo valoraban por su participación en telenovelas como Echo of Her Voice o My Heart, además de que ya había planeado otros proyectos significativos que apenas se llevarían a cabo en 2025.