Quentin Tarantino recauda fondos para salvar a 300 afganos

La campaña de recaudación aplicada en la plataforma Go Found Me sostiene que si estas personas no salen lo antes posible de Afganistán, corren un gran peligro de ser ejecutadas en menos de un mes por los talibanes, junto con sus familiares.

La iniciativa lanzada por Tarantino ha tenido gran éxito y muy buena respuesta, pues a unas horas de haberse lanzado, se han recolectado 800 mil dólares en solo dos horas.