¿Qué ha pasado con Aaron Paul, estrella de Breaking Bad que todos aman?

Quien dio vida a Jesse Pinkman en la serie, se ganó el corazón del público, por lo que ganó tres premios Emmy, consolidando su lugar en industria

Por: Jhoanna Ontiveros Peraza

Desde su debut en 2008, Breaking Badse convirtió en una de las series más icónicas de la televisión, impulsada por las magistrales interpretaciones de Bryan Cranston y Aaron Paul. Este último, quien dio vida a Jesse Pinkman, se ganó el corazón del público con su papel de un joven atrapado en el mundo de las drogas y el crimen.

Su actuación le valió tres premios Emmy como Mejor Actor de Reparto, consolidando su lugar en la industria.

AARON PAUL TRAS 'BREAKING BAD'

Luego del final de Breaking Bad en 2013, Aaron Paul no se alejó de las pantallas. En 2014 protagonizó Need for Speed, una película inspirada en la famosa saga de videojuegos, en la que interpretó a un piloto callejero en busca de venganza. Además, prestó su voz a Todd Chavez en la serie animada BoJack Horseman, un papel que mantuvo hasta 2020 y que le permitió explorar su talento en la animación.

Paul también tuvo un papel destacado en Westworld, la aclamada serie de ciencia ficción de Max, donde interpretó a Caleb Nichols, un veterano de guerra que se ve envuelto en una rebelión contra la inteligencia artificial.

En 2019, los fanáticos de Breaking Bad tuvieron la oportunidad de ver a Jesse Pinkman nuevamente en El Camino, una película exclusiva de Netflix que explora el destino del personaje tras el desenlace de la serie.

Posteriormente, en 2022, Aaron Paul apareció en dos episodios de Better Call Saul, el spin-off de la serie original. Sin embargo, el actor confirmó ante The Hollywood Reporter que esta sería la última vez que interpretaría a Jesse, asegurando que su historia ya había sido contada por completo.

Por lo que el último trabajo en el que se le vio fue en Dual (2022), un thriller de ciencia ficción dirigido por Riley Stearns y filmado en Finlandia. Paul compartió pantalla con Karen Gillan, en un proyecto que le permitió regresar al género de la ciencia ficción

NUEVOS PROYECTOS Y VIDA PERSONAL

Actualmente, Aaron Paul ha sido seleccionado junto con Jacob Tremblay para protagonizar la película de terror The Night House, un proyecto que ha generado gran expectativa entre los fanáticos del género.

Fuera de la actuación, Paul mantiene una sólida amistad con Bryan Cranston, con quien cofundó la marca de mezcal Dos Hombres. Este emprendimiento ha sido bien recibido en el mercado y demuestra la capacidad de ambos actores para incursionar en otros negocios más allá de Hollywood.

En el plano personal, Aaron Paul está casado con la actriz y directora Lauren Parsekian. La pareja tiene dos hijos, una niña de cuatro añosy un bebé nacido en 2022. Paul ha expresado en varias entrevistas que la paternidad ha cambiado su perspectiva de la vida y que disfruta pasar tiempo con su familia lejos del ajetreo de la industria del entretenimiento.

Con una carrera versátil y proyectos en marcha, Aaron Paul sigue demostrando su talento más allá de Breaking Bad, consolidándose como una de las figuras más queridas de la televisión y el cine. Su legado como Jesse Pinkman sigue siendo inolvidable, pero su trayectoria muestra que su éxito no se detiene ahí.