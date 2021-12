Prometida de Octavio Ocaña visita la tumba del actor

A través de su cuenta de Instagram, la joven publicó varias fotografías de su viaje y admitió que el dolor de perder al intérprete de ´Benito´, en la serie de Televisa ´Vecinos´, sigue siendo muy intenso.

Noticia Relacionada Mujeres ofrecían dinero a Joan Sebastian por un encuentro

PUBLICIDAD

"Papi ya 2 meses que nos dejaste y hay días en que aún no me lo creo, sigo negada con tu partida y no sé si algún día pueda comprender y calmar un poco este dolor tan intenso que dejaste en mí ... en todos ...", escribió.

En un el mensaje, añadió: "tú deberías de estar aquí en tu bello Tabasco con nosotros, ese era el plan, ahora me tocó venir a verte de la peor forma pero por ti iría hasta el otro lado del mundo de ser necesario y lo sabes, no hay día que no me ahogue en llanto preguntándome ¿por qué a ti? .. ¿por qué a nosotros? ... nuestros planes y sueños se quedan en eso, en sueños ... y quisiera cumplirlos por ti, pero ¿cómo? ¿con qué ganas?".

El mensaje de Godínez de inmediato recibió muestras de cariño y reacciones, entre las que destacaron la de las hermanas del artista, Ana Leticia y Bertha Ocaña.

Octavio Ocaña falleció el 29 de octubre de 2021 a consecuencia de un disparo en la cabeza tras chocar su camioneta en la autopista Chamapa-Lechería.