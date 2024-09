Prófugos del Anexo: Por esta razón no cantarán Julión Álvarez y Alfredo Olivas en la Plaza de Toros México

Julión Álvarez y Alfredo Olivas enfrentan una nueva controversia por su espectáculo Prófugos del Anexo, específicamente por los conciertos que tenían programados en la Plaza de Toros México.

Actualmente la alcaldía Benito Juárez confirmó que el concierto Prófugos del Anexo, de los cantantes Julión Álvarez y Alfredo Olivas, no está autorizado ya que carece de los permisos correspondientes para su realización, por lo que no se realizará en la Plaza de Toros México.

En una tarjeta informativa, la administración saliente y entrante recordaron que el artículo 4, fracción III, de la Ley para la Celebración de Espectáculos en la Ciudad de México precisa que las empresas deben dar aviso de la celebración de un evento para más de 100 personas.

