Productora china usa su foto para una serie, pero la suplantan

Se trata de Rianne Meijer, quien, sin proponérselo, da una muestra de la importancia de mantener la privacidad fuera de las redes sociales, pues las personas no saben qué tanta gente podría mirar sus publicaciones y, en otros casos, usarlas para sus propios fines.

Noticia Relacionada Bebé del disco "Nevermind" vuelve a demandar a Nirvana

PUBLICIDAD

Contó que, estando en su casa quiso relajarse y decidió ver un programa de televisión, por lo que se puso a ver una serie china que apenas estaba iniciando.

"Me llamó la atención; simplemente estaba descansando y quise ver de qué se trataba Sumer Again, una producción de origen chino. Lo que jamás en la vida me imaginé es que, al estar viendo una de las escenas donde la protagonista está en su casa, justo como decorativo de su sala estuviese una foto de MI novio y mía de una de nuestras vacaciones, pero sin mi cara, me suplantaron".

Impactada, detuvo la serie y se quedó sumamente asombrada, por lo que tuvo que agrandar la imagen para creer lo que estaba viendo.

"Amplié la imagen, porque no podía creerlo: ese era mi novio, justo al lado de la protagonista de la serie china. Pero, honestamente, no fue eso lo que sorprendió, fue el hecho de que hayan cortado mi cara y suplantado por la de la protagonista. Esa foto nos la tomamos mi novio y yo en unas vacaciones en el 2016".

El caso es que, cuando los productores empezaron a grabar la serie Sumer Again, se metieron a las redes sociales, tomaron la foto de la influencer, la quitaron a ella y pusieron a la protagonista, pensando que jamás se enteraría.

Rianne hizo pública su sorpresa y sus seguidores le aconsejaron que demandara a la productora, por uso indebido de una imagen de propiedad intelectual privada.

Sin embargo, y pese al alboroto que se armó en internet, decidió no tomar acciones legales, pero los productores se enteraron, la contactaron y le ofrecieron una disculpa pública por ello, lo que la influencer agradeció.

Asimismo, explicó que a ella le resultaba gracioso, además de no sentirse ofendida ni vulnerada.

Y dijo: "Sólo me sorprende saber cómo personas que están tan lejos de mí me conozcan y tomen mis fotos para sus series televisivas".