Preocupa salud de Eduin Caz tras ser hospitalizado de emergencia

Al parecer la salud del cantante Eduin Caz no ha mejorado, luego de que apareciera con un nebulizador hace unos días, lo que desató los rumores de que tenía Covid-19 .

Daisy Anahy, esposa del vocalista del Grupo Firme, publicó una historia de Instagram en la que aparece rodeado de personal médico, acostado en una cama de hospital.

"Primeramente Dios, todo va a salir bien", escribió, lo que alarmó a los fans del cantante, ya que los últimos días se ha visto delicado de salud debido al asma que padece, por lo que constantemente tiene que nebulizarse.

En la publicación pasada, Eduin Caz aclaró que el frío perjudica su salud, por lo que constantemente acude al hospital a recibir nebulizaciones para que su salud no empeore y afecte sus presentaciones.

"Aunque me gusta el frío, no me favorece", publicó mientras recibía atención médica para cuidar sus vías respiratorias.

Hasta el momento, ni la esposa del cantante ni él han dado más información sobre su estado de salud.