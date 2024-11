¿Por qué la hija de Julio César Chávez estuvo en una de las clínicas de su papá?

Nicole Chávez, hija del legendario boxeador Julio César Chávez, ha saltado a la fama no solo por su apellido, sino también por su participación en distintos reality show, el más reciente es Las estrellas bailan en Hoy en Televisa.

Apodada "Lucifer" por el presentador Osmel Souza, la joven se ha convertido en una de las figuras más carismáticas y polémicas del programa, donde destaca tanto por su talento como por su personalidad fuerte. Pero más allá de su desempeño en la pantalla, la vida de Nicole está marcada por una constante lucha interna y una búsqueda de autenticidad, en medio de la sombra de un padre icónico y la presión de vivir bajo su nombre.

UNA HIJA CONSENTIDA, PERO TAMBIÉN CRITICADA

En una reciente entrevista, Nicole compartió su experiencia de ser la hija de un personaje tan reconocido como su padre, quien en su juventud fue considerado el mejor boxeador libra por libra del mundo. Si bien reconoce que su papá la consiente por ser la más pequeña de la familia, también ha tenido que lidiar con las expectativas y juicios de la gente. "La gente piensa que por ser hija de alguien famoso, ya tienes todo resuelto, pero lo que no entienden es que es muy difícil mantenerse en esta industria" , comentó.

A pesar de las críticas y los comentarios sobre cómo su carrera se ha visto favorecida por el apellido Chávez, Nicole sostiene que el mérito es suyo. "Mi papá no viene a bailar por mí. No se aprende mis textos ni se esfuerza por mi éxito. Eso lo he logrado yo sola" , agregó.

¿POR QUÉ ESTUVO EN LA CLÍNICA DE SU PADRE?

Nicole reveló que, desde joven, ha recibido apoyo psicológico en una de las clínicas que su padre maneja, enfocada en la salud mental. La propia Nicole ha luchado por sanar viejos traumas y fortalecer su autoestima. "Mi familia y yo estamos expuestos a tantas críticas, que si no me arreglo el cerebro, me vuelvo loca" , expresó.

A través de la terapia, ha aprendido a establecer límites, quererse a sí misma y enfrentar los ataques públicos. "A veces soy como un gatito erizado, pero nunca falto al respeto. Sólo digo lo que pienso, y eso no siempre le gusta a la gente", explica. Esta experiencia le ha permitido encontrar un equilibrio entre la fama, las críticas y la necesidad de cuidar su bienestar mental.

CARRERA ARTÍSTICA DE NICOLE CHÁVEZ

Aunque la familia Chávez es conocida por su legado en el boxeo, Nicole ha elegido otro camino. Desde pequeña se interesó por las artes, especialmente por la danza, y ha competido en campeonatos internacionales. De hecho, fue campeona mundial de salsa a los 11 años y desde entonces ha estado vinculada al mundo artístico. A pesar de las expectativas de seguir los pasos de su padre y sus hermanos en el boxeo, Nicole nunca consideró esa opción. "Nunca me gustaron los guantes sudados, y, además, me encanta mi nariz" , bromea.

Nicole también ha trabajado en la televisión y el cine. Estudió en el CEA de Televisa y ha participado en proyectos como "El César", donde interpretó a una reportera, y en la telenovela"Qué le pasa a mi familia". Su paso por "La casa de los famosos" en Telemundo, aunque breve, aumentó su visibilidad, y ahora su participación en "Las estrellas bailan en Hoy" se ha convertido en una plataforma para ganar reconocimiento en México.

APOYO DE SU PAPÁ JULIO CÉSAR CHÁVEZ

A pesar de las dificultades que enfrenta, Nicole cuenta con el apoyo incondicional de su padre, quien no ha dudado en expresar su orgullo por ella en público.

"Mi papá ve el programa y siempre me apoya. Se enoja con la producción cuando no me ponen en los lugares que él considera justos" , cuenta entre risas. La relación con su padre, aunque marcada por las críticas y las expectativas, sigue siendo una fuente de fortaleza para Nicole.

Nicole Chávez continúa enfrentándose a los desafíos de ser hija de una leyenda, pero lo hace con una actitud decidida, un corazón sensible y una voluntad inquebrantable de seguir su propio camino.