Por esta razón, Kanye West cerró su cuenta de X

Al parecer, este cantante jamás se cansará de estar en el ojo del huracán, debido a todas las polémicas en las que ha estado, sumando una más anoche

Por: Brayam Chávez

Después de realizar una serie de posts polémicos en X (antes Twitter), finalmente se ha eliminado la cuenta de Kanye West de la red social, aunque todavía no se sabe si fue por decisión propia o por intervención de los moderadores.

UN FINAL FELIZ A LOS OJOS DE LOS USUARIOS DE LA RED SOCIAL

En cualquier caso, los usuarios de X han aplaudido la solución al conflicto, aunque todavía critican a la red social de Elon Musk por haber propiciado la propagación de mensajes de odio contra comunidades en situación de vulnerabilidad.

¿KANYE WEST UN NAZI?

Dentro de las obras de West, la gran mayoría se centraba en los judíos y la ideología nazi. El intérprete de "Heartless" declaró aspectos como su amor por Hitler, su desconfianza en los judíos e incluso su autoproclamación como nazi.

Igualmente, en un esfuerzo por respaldar su punto de vista, propuso que la misma comunidad judía está al tanto de lo que el rapero sostiene y que no se opondría a lo que se está debatiendo sobre ella.

"Voy a comprar dos (carros Mercedes) Maybachs mañana, voy a hacer que la persona judía que me los venda lea todos estos tuits, y apuesto a que me verán conduciendo Maybachs", escribió en una publicación.

No es la primera vez que el polémico rapero de Estados Unidos ataca a la comunidad judía, ya que en 2022 perdió contratos significativos con grandes marcas después de declarar que "había muchas cosas que amaba de Hitler" y compartir una imagen de la esvástica nazi combinada con la estrella de David.

SUS PENSAMIENTOS MÁS OSCUROS HACIA SU ESPOSA

Igualmente, discutió acerca de su polémica aparición en la alfombra roja de los premios Grammy junto a su esposa Bianca Censori, quien se presentó sin ropa, solo con un abrigo que luego se deshizo ante los medios.

"Tengo dominio sobre mi esposa. Esto no es una mier** feminista (...) La gente dice que el look de la alfombra roja fue su decisión. Sí, no la obligo a hacer nada que ella no quiere, pero definitivamente no hubiera podido hacerlo sin mi aprobación", afirmó.

Por si fuera poco, también se comparó con Dios, al afirmar que "una cosa sobre ser Dios en la Tierra es que tienes que perdonar constantemente a cada humano".