Por Día del Orgullo Gay, Ricky Martin aparece con uñas postizas

"Pausa...hoy quiero hablarles desde mi lado más vulnerable... Hace una semana, subí unas fotos junto a mi esposo para una edición especial de la revista @cap74024. Para ambos fue una experiencia maravillosa y una manera de celebrar nuestro orgullo.

PUBLICIDAD

Ricky Martin lamentó que, pese al gran trabajo que se ha hecho durante años para que la comunidad gay sea reconocida y respetada, después de su publicación un gran número de seguidores dejó de seguirlos o les hicieron comentarios despectivos.

Aseguró que perder seguidores no era lo que le preocupaba, sino que el mensaje que hay detrás de su decisión, pues le provocó sentimientos que tuvo hace años, antes de aceptar públicamente su orientación sexual.

"Ese mismo miedo me atormentaba, me paralizaba y me paraba", declaró.

Asimismo, el intérprete de "Fuego de noche, nieve de día", aseguró que hoy siente una paz plena al poder celebrar a su familia LGBT+ como se merece, por todo lo alto. "Me celebro tal como soy, sin importar el qué dirán", manifestó.

"A todos aquellos que se sienten perdidos o no valorados por ser quienes son y quieren ser, no están solos, hay una gran comunidad que los espera con los brazos abiertos. Valen muchísimo, no lo olviden por favor". #pride #pridemonth #loveislove