Político republicano pide que Selena Gómez sea deportada por video sobre México

La actriz y cantante subió un clip en el que se le veía llorando por las deportaciones masivas; al poco lo eliminó de sus redes

Por: Edel Osuna

El político estadounidense, Sam Parker, ha pedido que la cantante y actriz de origen mexicano, Selena Gómez, sea deportada; lo anterior luego de que la famosa publicara un video en el que lamenta la deportación de migrantes.

Al respecto, el republicano se refirió al tema después de que Selena apareciera ante las cámaras llorando y expresándose en contra de las redadas de Migración; al grado la conmocionó el tema, que la exestrella de Disney lloró por lo que los indocumentados están pasando.

En medio de las lágrimas, la celebridad se refirió a los problemas que los inmigrantes mexicanos enfrentan bajo la administración del presidente Donald Trump, por lo que dijo:

"Solo quiero decir que lo siento mucho. Toda mi gente está siendo atacada. No lo entiendo. Lo siento mucho. Desearía haber podido hacer algo, pero no puedo. No sé qué hacer. Intentaré todo, lo prometo".

Al ser un video de una celebridad como Selena Gómez, este se viralizó, por lo que su reacción fue eliminarlo inmediatamente de Instagram, y dijo: "Aparentemente, no está bien mostrar empatía por la gente", publicó.

En respuesta a la famosa, el senador Parker señaló: "Selena Gómez eligió a los ilegales en lugar de a Estados Unidos porque es la descendiente de tercera generación de inmigrantes ilegales mexicanos que recibieron la ciudadanía en la amnistía de 1987. Tiene una actitud de derecho hacia Estados Unidos, como sus abuelos ilegales. ¿Quizás Selena también debería ser deportada?".

Y para incrementar más la controversia, retomó su afirmación vertida en la red social X (antes Twitter), propiedad de Elon Musk, usando su cuenta de campaña, para señalar: "DEPORTEN A SELENA GÓMEZ".

SELENA LE REVIRA AL SENADOR

Como ocurre en esta clase de polémicas, las críticas en redes sociales se dejaron sentir como cascada, en especial la respuesta de Selena Gómez, quien a través de sus historias de Instagram contestó "Oh, Sr. Parker, Sr. Parker. Gracias por las risas y la amenaza", pero también la eliminó.

¿QUIÉN ES SAM PARKER?

Sam Parker es un político republicano que intentó por Utah convertirse en senador de Estados Unidos; además, se ha declarado abierto defensor de las políticas de Donald Trump, entre las que está la edificación de un muro fronterizo y la deportación masiva de indocumentados.