Pleito en la familia del "Loco" Valdés por su bioserie

Dijo no estar de acuerdo sobre la realización de esta serie, ya que no reconoce a Iván como propietario de los derechos del proyecto. Argumentó que "El Loco" Valdés es una marca, por lo que para que alguien haga una serie sobre su vida tiene que tener los derechos.

PUBLICIDAD

"No, no me preguntes eso, yo creo que lo más importante es que la gente que lo vaya a hacer es que realmente tenga... a ver, yo les quiero preguntar una cosa, "El Loco Valdés" es una marca ¿sí o no?, para que alguien haga la vida del "Loco" Valdés debe tener los derechos de la vida del "Loco" Valdés, ¿estamos de acuerdo?".

Por su parte, Iván Valdés aseguró que es el único propietario de los derechos para realizar la serie sobre la vida de su abuelo y afirma que los ataques por parte de sus tíos y algunos miembros de su familia, son producto de la envidia y la ambición.