Piratas del Caribe 6 confirmada ¿y con Johnny Depp como Jack Sparraow?

La sexta entrega de Piratas del Caribe ha permanecido en el olvido en los escritorios de los ejecutivos durante varios años. No obstante, el estudio podría finalmente dar luz verde a una nueva producción, y la gran incógnita que prevalece es: ¿Johnny Depp volverá a encarnar a Jack Sparrow?

La última vez que los fanáticos vieron a Depp interpretando al infame capitán Sparrow fue en 2017, en La venganza de Salazar. En esa película, Javier Bardem asumió el papel del principal antagonista, aunque no logró conquistar ni a la crítica ni al público por completo. A pesar de ello, la película recaudó 800 millones de dólares en taquilla, una cifra considerable, aunque por debajo de las expectativas.

Después de la fría recepción que evidenció cierto agotamiento en la franquicia, Disney reconsideró el futuro de Piratas del Caribe. Un punto crucial en esta reflexión fue el escándalo que rodeó a Johnny Depp y su exmujer Amber Heard, incluyendo una batalla legal con acusaciones mutuas de violencia doméstica.

Esto llevó al estudio a buscar nuevas formas de expandir el universo de Piratas del Caribe más allá de las aventuras de Jack Sparrow. La sexta entrega de Piratas del Caribe quedó estancada en aguas tranquilas.

En junio de 2020, varios medios estadounidenses informaron que Disney había dado luz verde a un enfoque alternativo o spin-off centrado en personajes femeninos, con Margot Robbie como la estrella principal y con Christina Hodson, quien previamente colaboró con la actriz en "Aves de presa (y la fantabulosa emancipación de Harley Quinn)," encargada del guión.

Sin embargo, después de varios años de desarrollo, el proyecto fue finalmente cancelado. Margot Robbie expresó su resignación al respecto hace solo unos meses, diciendo: "Pensábamos que sería genial, pero supongo que no quieren llevarlo a cabo".





¿Regresará Johnny Deep?

"Presentamos el guión y honestamente pensábamos que no lo aceptarían en absoluto. Era una historia bastante inusual. ¡Pero lo hicieron! Escribí un guión fantástico, pero lamentablemente, todo quedó paralizado debido a la huelga", afirmó Mazin.

Las declaraciones del guionista de The Last of Us, cuya segunda temporada también se vio obligada a retrasar su estreno al menos hasta la primera mitad de 2025, parecen estar en sintonía con lo que Sean Bailey mencionó el pasado mes de junio.

Bailey, presidente de producción de Walt Disney Studios Motion Picture Production, insinuó la posibilidad de una nueva película de Piratas del Caribe. Aunque Johnny Depp confirmó durante uno de sus juicios con Amber Heard su intención de regresar como Jack Sparrow, Bailey no se comprometió con ningún escenario en particular.

"Creemos que tenemos una historia realmente sólida y emocionante que rinde homenaje a las películas anteriores y al mismo tiempo introduce elementos nuevos", señaló Bailey, confirmando que la película no será un reinicio, sino que se conectará con las cinco entregas anteriores, dejando así abierta la posibilidad de que el personaje de Depp regrese a la franquicia.