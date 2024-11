Pink Floyd: David Gilmour aclara dudas sobre la teoría "The dark side of the rainbow"

David Gilmour habla de The Dark Side of the Raindow Fuentes: pinterest // Show de jimmy fallon

El álbum de Pink Floyd "Dark Side of the Moon" y la no menos popular película "El mago de Oz" tienen una supuesta conexión que lleva años alimentando la imaginación de los fieles. Hace ya un tiempo, Roger Waters ya abordó esa extraña coincidencia y aseguró que "quizá sea cósmica", mientras que su compañero David Gilmour también ya ha respondido a los rumores recientemente.

¿CÓMO REACCIONÓ DAVID GILMOUR ANTE LA TEORÍA?

Gilmour trató este tema en su intervención en el programa "The Tonight Show Presented for Jimmy Fallon" el 7 de noviembre de este año. Esto fue lo que contestó al cuestionarle si esa nueva teoría que entusiasmaba a los seguidores era verdadera: "Bueno, por supuesto que lo era".

"Lo escuchamos Polly Samson, (esposa de Gilmore) y yo, hace años. Alguien dijo que, si pones la aguja en el tercer rugido del león de Metro Goldwyn Mayer y luego pones el comienzo de "Dark Side", ocurren estas extrañas sincronicidades. Hay extrañas coincidencias", declaró Gilmour.

¿MÁS TEORÍAS SOBRE DARK SIDE OF THE MOON?

También en 2016 se propuso que el mismo álbum, Dark Side of the Moon, se ajustaba de manera ideal a la película de 2015 "Star Wars: La emergencia de la fuerza". Para probar esta teoría, un seguidor no vaciló en subir un vídeo del álbum que emitía el mismo sonido que el film.

David Gilmour acaba de publicar su más reciente álbum de estudio, "Luck and Strange", que contiene canciones compuestas por su esposa, la autora Polly Samson, y trabajos en conjunto de sus hijos. El álbum, su quinto lanzamiento en solitario, se presentó el viernes 6 de septiembre por medio de Sony Music. En el show de Fallon, Gilmour interpretó en vivo la canción "Dark and Velvet Nights", que proviene de su último álbum.