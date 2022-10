"Pido que te quemes en el infierno",dice Britney Spears a su papá

Luego de años de estar bajo la tutela de su padre, la cantante Britney Spears quedó en libertad en septiembre de 2021; sin embargo, quedaron profundas heridas que aún no logra sanar.

"La Princesa del Pop" ha revelado detalles a través de publicaciones en su cuenta de Instagram, donde cuenta cómo la trataba su familia y en una publicación arremetió contra su progenitor.

"Me pregunto cuál es el secreto. ¡Vamos, padre sabio! ¿QUÉ ESTÁN OCULTANDO?, ¿Quieres sentarme durante cuatro meses, exponer mi cuerpo a las enfermeras mientras me duchan como a un maldito perro? ¡INTIMIDÁNDOME CON SUS PREGUNTAS!

¡¡¡NUNCA PODRÁS PONERLO Y HACERLES PREGUNTAS!!! Vamos padre, ¿Quieres sentar a Jamie Lynn y tus nietas Maddie e Ivyen una silla 10 horas al día haciendo que la gente FOLLE CON LA CABEZA...durante ¡CUATRO MESES!

Gran seguridad en mi puerta... "No señora, no puede irse, no sabemos cuándo puede irse". ¡¡¡NO HICE NADA MALO!!! ¿Por qué tú y la familia estuvieron de acuerdo y me trataron como un maldito perro? ¿¿¿QUE TE HACE TAN ESPECIAL??? ¿QUÉ HACE A TUS OTRAS HIJAS TAN ESPECIALES QUE ME TRATASTE MENOS QUE UN PERRO?", fue parte de la publicación de la cantante.

Sin embargo, eso no sería todo lo que tenía que expresar contra James Spears, pues al terminar el mensaje recalcó unas duras palabras: "¡¡¡Todas las mañanas me levanto y todas las noches antes de irme a dormir le pido a Dios que pases solo 5 minutos del dolor que sentí en ese lugar durante 4 meses y pido que te quemes en el infierno, lo siento hijo de pu...!!!".

Asimismo, Britney se ha sincerado también respecto a los sentimientos que guarda hacia su madre, Lynne Spears, y recordó la ocasión que la golpeó luego de que llegara a casa tras haber ido a una fiesta con Paris Hilton y Lindsay Lohan.

"¡Lamento mucho tu dolor! ¡Lo he lamentado durante años!", escribió Lynne en la publicación de la intérprete de "Toxic", a lo que ella contestó: ¡Mamá, toma tus disculpas y vete a la mierda!".