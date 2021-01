Peter la Anguila, de reguetonero a panadero

Actualmente reside en Miami, y su mayor deseo es volver a juntar dinero para volver a grabar canciones y hacer música, que tanto le gusta.

Noticia Relacionada Ellos serán los coaches en La Voz Kids

La situación de "Peter" fue que en medio de la cúspide de la fama no supo cómo sobrellevar el éxito y a la vuelta de la esquina, cuando su material discográfico quedó en el olvido, cayó en depresión.

"Antes todos me buscaban, todos querían estar conmigo, ahora nadie me escribe. En la depresión que caí me enfrenté a la realidad que ya no era el famoso del video, ahora me tocaba trabajarle duro", comentó el cantante.

Expresó que cuando buscó trabajo y la gente lo veía en su nuevo centro laboral, le decían que no tenía nada que hacer ahí, que era famoso, de repente se animaba, pero luego llegaba la realidad de que ya no tenía ni disquera, ni proyectos, ni presentaciones, situación que fue muy difícil superar.

Peter manifestó en un programa de revista que ahora se gana la vida dignamente en un oficio que le gusta hacer y que pronto volverá a armar un proyecto en la música para volver a conseguir el sueño de saltar a la fama, como anteriormente lo hizo.