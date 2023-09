Peso Pluma revela marca de tenis favorita; esto es lo que le cuestan

El cantante de corridos tumbados o bélicos, Peso Pluma, es famoso por su afición a las joyas, la moda y el calzado de alta gama. No obstante, en esta ocasión, el artista mexicano hizo una visita a la tienda de sneakers Flight Club en Nueva York, donde invirtió miles de dólares en zapatillas y compartió cuál es su marca preferida de tenis.

A pesar de que Peso Pluma no había compartido de manera oficial cuál era su marca de ropa y zapatillas favorita, sus seguidores que han estado al tanto de su carrera han notado que utiliza prendas de una conocida empresa de artículos deportivos reconocida a nivel global.

Sin embargo, en esta ocasión, el cantante finalmente reveló cuáles son los sneakers que adora y, para respaldar su declaración, incluso adquirió varios pares.

En una entrevista con el experto en sneakers, Joe La Puma, Peso Pluma confesó su devoción por los tenis Nike. Incluso, reveló que mientras ascendía a la fama, su calzado icónico de elección era el modelo Air Force 1 en color blanco.

Como resultado, se vio obligado a dominar varias técnicas de lavado para asegurarse de mantenerlos en perfectas condiciones.

Además, el intérprete de 'Lady Gaga' y 'Lagunas', Peso Pluma, compartió que la fama le ha brindado la oportunidad de adquirir zapatillas que muchos entusiastas de los sneakers no han tenido la suerte de obtener, como los Jordan 1 High 'Spiderman-Across the Spider-verse'. No dudó en comprar dos pares, ya que su personaje favorito es el arácnido de Marvel.

Además de Nike, Peso Pluma también ha manifestado su predilección por Supreme, la icónica marca de streetwear que es conocida por sus lanzamientos de ropa y colaboraciones altamente codiciadas.

Sin embargo, en la actualidad, el artista está dispuesto a utilizar una amplia variedad de marcas en sus zapatillas y prendas de vestir, ya que cuenta con la fama y los recursos financieros para hacerlo.

Esto es lo que gasta

Después de revelar cuál era su marca de tenis favorita, el cantante Peso Pluma seleccionó varios pares de zapatillas de la tienda Flight Club. Entre ellos, adquirió los Air Jordan 3 ´UNC´ por 600 dólares, unos Nike Dunk Low Tiffany por 1700 dólares y los Nike Air Force 1 Louis Vuitton por más de 7500 dólares.

Además,no se olvidó de su equipo que lo acompañaba y compró zapatillas para todos ellos. En total, gastó 32,600 dólares, lo que equivale a casi 550 mil pesos, en la tienda. Esto demuestra su continuo amor por los, especialmente los de su marca favorita,