Peso Pluma hace presentación histórica en los premios MTV VMAs, mientras que en Tijuana fue amenazado de muerte

En esta edición de los VMAs, las mujeres y los artistas latinos marcaron un hito significativo. Por primera vez desde que se estableció la categoría 'Artista del Año', todas las nominadas fueron mujeres: Beyoncé, Doja, Karol G, Minaj, Shakira y Taylor Swift.

Por otro lado, está también fue la primera vez que dos de los artistas nominados a "Artista del Año" provienen del ámbito de la música latina. Además, la estrella de la música regional mexicana, Peso Pluma, hizo historia al convertirse en el primer artista mexicano en presentarse en estos premios.

Peso Pluma hizo su entrada en la alfombra rosa de los MTV VMAs luciendo un impecable traje blanco, con un corte ligeramente inspirado en la moda de los setenta, y una tank top blanca de YSL. Complementó su look con unas elegantes botas de tacón en el mismo tono, un cinturón negro, joyería plateada y unos elegantes lentes de sol negros.

En la ceremonia, Peso Pluma subió al escenario de los MTV Video Music Awards 2023 para interpretar su reciente éxito "Lady Gaga". El cantante optó por un atuendo completamente negro, que incluía un amplio chaleco y unas gafas oscuras que le cubrían la mayor parte de la cara.

Su actuación comenzó con un conjunto de cuerdas que interpretó un fragmento del movimiento "Otoño" de la obra "Las Cuatro Estaciones" de Vivaldi, para luego dar paso al sonido de los corridos tumbados con la canción del álbum "Génesis"

Además de su presentación, Peso Pluma fue nominado en la categoría de Artista Latino y Mejor Artista Nuevo. Sin embargo, no logró ganar, ya que Anitta y Ice Spice se llevaron esos premios, respectivamente.





Peligra su presentación en Tijuana

La alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, anunció que tras las investigaciones que llevará a cabo la fiscalía estatal con respecto a las amenazas de muerte dirigidas a Peso Pluma, se tomará una decisión sobre la celebración del concierto programado para el 14 de octubre.

"No sabemos si son del crimen organizado o no, ya que también podría tratarse de algún ciudadano que no aprecie este tipo de música. Sin embargo, la investigación está actualmente en manos de la fiscalía, y en los próximos días evaluaremos si seguimos adelante con el concierto, priorizando la seguridad del cantante y, sobre todo, de los habitantes de Tijuana", declaró a los medios.

Peso Pluma recibió amenazas de muerte presuntamente por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Este grupo dejó tres "narcomantas" en diferentes lugares de la ciudad, muy cerca del puerto fronterizo de San Ysidro.

Las mantas fueron encontradas por elementos de la Guardia Nacional y la Policía Municipal de Tijuana, todas con el mismo mensaje: la exigencia de que el cantante de corridos tumbados cancele su presentación programada para el 14 de octubre en el estadio Caliente, hogar del equipo de fútbol Xolos.