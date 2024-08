Peso Pluma detiene concierto y "explota" contra dueño del lugar; pide respeto para mexicanos

Peso Pluma protagonizó un momento tenso mientras cantaba en California, Estados Unidos, al expresar su enojo con el dueño del lugar donde se presentaba.

Mientras estaba arriba del escenario interrumpió su espectáculo para manifestar su descontento. Aunque no especificó el nombre del propietario, mencionó que el encargado del SAP Center de San José le había "hecho unas caras" que le parecieron de muy mal gusto.

"Yo sé que no es momento, pero me vale ver...", comenzó diciendo el artista, claramente molesto.

NHL San Jose Sharks made some negative facial expression when seeing Peso Pluma and Peso Pluma had some words to say to him #kidworldwide #kidvstheworld #worldwidekid #pesopluma #concert #mexico #mexicano #corridos #doblep #sanjosecalifornia #nhl #hockey #sharks pic.twitter.com/w4PmPBAyzX