"Pepillo" Origel da positivo a coronavirus

Ahora es Origel que dio a conocer que dio positivo luego de hacerse un test rápido el pasado jueves. "Lo pesqué en San Miguel de Allende, todo los que estuvimos en bola el fin de semana, nos contagiamos", afirmó Juan José Origel.

Hace unos días el conductor alertó a sus fieles seguidores porque no podía dormir debido a una "tos de perro". Por ese motivo, le recomendaron al periodista que se hiciera una prueba de Covid-19 para descartar o confirmar algún contagio del virus SARS-CoV-2.

¿Cómo se encuentra?

Luego de que hiciera público que estaba contagiado, dio a conocer que se encuentra bien y de buen estado de ánimo.

Origel argumentó que no tiene ningún síntoma relacionado con la enfermedad, se encuentran muy tranquilo y aislando en su casa.

"Mi Dios bendito, no tengo nada de síntomas, me siento muy bien, no tengo ni dolor de cabeza, ni gripe, ni fiebre, eso si, la tos muy fea, pero ya. Aquí me encuentro en mi casita cuidándome ", aseguró el conductor.

También, aprovechó para comentarle a sus seguidores y le solicitó que se sigan cuidando, ya que esta pandemia "está muy fuerte con la cuarta ola".

Para finalizar, el conductor agradeció a sus fans las muestra de cariño luego de que se enteraron de que estaba contagiado.

