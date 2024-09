Pepe Aguilar confirma que pagó la lujosa boda de Ángela y Christian Nodal

Pepe Aguilar compartió con sus seguidores que fue él quien costeó la opulenta boda de su hija Ángela Aguilar y el cantante Christian Nodal, noticia que ha generado gran revuelo, luego de dar más detalles inéditos de una de las uniones más comentadas del año.









La boda, celebrada en julio pasado en la Hacienda San Gabriel de las Palmas, en Morelos, fue una verdadera extravagancia. Con una decoración de ensueño, un menú exquisito y una lista de invitados de lujo, el evento dejó una profunda impresión en los asistentes.









Ángela lució un vestido inspirado en el de su abuela Flor Silvestre, el cual se presume que tuvo un valor aproximado de seis mil euros, mientras que Christian optó por un elegante esmoquin blanco.









DECLARACIONES DE PEPE AGUILAR

Sin embargo, una de las mayores incógnitas era quién había financiado tan fastuosa celebración. Pepe Aguilar, en una entrevista reciente, confesó entre risas que había sido él quien asumió todos los gastos: "No te queda de otra. Pues sí... Me ching... ¡pero claro que sí! Absolutamente todo ¿y qué crees? Mi yerno no me dijo: 'Oiga... suegro ¿no quiere que le ayude en algo?' ¡Ni m*dres!", expresó el cantante.









El cantante explicó que su decisión se basó en la tradición de que, en muchas bodas, el padre de la novia es quien se encarga de los gastos. Además, destacó que su yerno es una persona muy respetuosa y que considera a toda la familia como suya.









Pepe Aguilar también reveló una anécdota curiosa sobre cómo conoció a Christian Nodal, al trabajar con él cuando era muy joven y fue así como conoció a Ángela, quien por aquel entonces era una adolescente.









Aunque el intérprete asegura que nunca hubo nada entre ellos en ese momento. "O sea que pudiera ser yo el culpable de que estos cabrones estén casados", bromeó Aguilar al respecto del romance de su hija.









En redes sociales se desató una ola de comentarios respecto a estas declaraciones, muchos usuarios elogiando su generosidad y otros cuestionando la decisión de dejar que su hija se casara tan joven.