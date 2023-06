Paul Stanley revela la última charla que tuvo con su padre Paco Stanley antes que lo asesinara

Reconocido por su peculiar sentido del humor y estilo de conducción, Paco Stanley será recordado, además de por su talento, como por su trágica muerte, ocurrida el 7 de junio de 1999.



Y es que, aunque en un inicio se buscó a los culpables del crimen, entre los cuales apuntaron a su compañero y patiño, Mario Bezares, como a su edecán Paola Durante, así como a Erasmo Pérez Garnica, "El Cholo".

Sin embargo, todos fueron absueltos y el caso volvió a su estado original, y así ha permanecido por espacio de 24 años.

En medio de esa violenta noticia, un adolescente de 14 años de edad lloró el asesinato de su padre, Paul Stanley, quien también fue conductor de televisión en el programa de Televisa, Hoy.

A su salida del matutino, Paul ahora participa en el reality La Casa de los Famosos, en la que junto a otras celebridades busca ganarse cuatro millones de pesos.

Actualmente, el hijo del malogrado famoso, quien actualmente tiene 37 años, participa en Miembros al Aire, donde abrió de corazón y, estos días que se recuerda a su fallecido padre, contó cuándo fue y de qué habló con su padre, antes de que le asesinaran.

Ahí habló de lo difícil que fue para él sobrellevar la vida, pues era demasiado joven para comprender la magnitud de lo ocurrido.

Detalló que Paco y su mamá habían ido a comer a un restaurante que le gustaba mucho: "fue una semana antes... Estaba echándose unos tragos y así de la nada mi jefe se soltó a llorar, pero así leve. Me dice: ´Yo un día me voy a tener que ir, pero yo quiero que el día de mañana seas fuerte, que cuides a tu mamá y que yo te voy a dejar algo, y ese algo quiero que lo dupliques, y lo multipliques, y que nunca dejes sola a tu mamá, porque las mujeres te cambian, y esta lágrima es para ti´, y me la embarra aquí, en la mejilla, y ya".

Al final de la revelación, Paul dijo que se fueron del sitio en la misma camioneta en la que su padre fue asesinado.

Como se recordará, Francisco Jorge Stanley Albaitero fue asesinado a balazos el 7 de junio de 1999, cuando esperaba a sus compañeros de elenco, entre ellos Mario Bezares.

Stanley fue tomado por sorpresa y asesinado por un comando integrado por cinco sicarios, y hasta ahora permanece impune.