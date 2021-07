Personal de producción informó que el foro fue desalojado y procedieron a las labores de limpieza y sanitización para retomar las grabaciones lo más pronto posible.

Noticia Relacionada Paty Navidad niega tener Covid-19

PUBLICIDAD

Cabe recordar que Paty Navidad ha estado en el ojo del huracán en varias ocasiones, luego de firmar que el covid era una mentira del gobierno, una "plandemia" para controlar la mente y "lavar el coco" a las personas y aseguró que no se vacunaría.

Pero fue la propia Paty Navidad quien desmintió la noticia de su contagio y fiel a sus creencias compartió un mensaje en su cuenta de Instagram en el que asegura estar completamente sana y no presenta ningún síntoma de la enfermedad. En la misma imagen explica el significado de las siglas COVID-19.

"Esto significa COVID-19, es una clave que tiene que ver con la Inteligencia Artificial, con la Identidad Digital, con la vacunación, entre otras cosas más. No estoy enferma de una clave de Nuevo Orden Mundial", posteó.

Añadió que respeta la manera de pensar de cada persona y que no tiene inconveniente en realizarse la prueba como requisito indispensable para poder trabajar, pero, aseguró, no está infectada porque no presenta ningún síntoma. "Pienso que nadie en el mundo se infecta de un "virus letal" sin tener ni un sólo síntoma, como ahora dicen que es mi caso", añadió.