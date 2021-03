Patricio Estrella tendrá su propio programa

Nickelodeon anunció hoy un nuevo spin-off de Bob Esponja , centrado en un Patrick más joven, titulado: "The Patrick Star Show".

"The Patrick Star Show" seguirá a un joven Patricio mientras presenta su propio programa de televisión para su vecindario. Squidina, la hermana de Patricio, los padres Bunny y Cecil y el abuelo GrandPat también estarán presentes.

Bill Fagerbakke volverá a dar voz a Patricio, con Tom Wilson como Cecil, Cree Summer como Bunny, Jill Talley como Squidina y Dana Snyder como GrandPat.

Las estrellas de voz de Bob Esponja, Tom Kenny (Bob Esponja), Roger Bumpass (Calamardo), Carolyn Lawrence (Sandy Cheeks), Clancy Brown (Mr. Krabs) y Mr. Lawrence (Plankton) también harán apariciones.

Marc Ceccarelli, Vincent Waller y Jennie Monica son coproductores ejecutivos. La serie está siendo desarrollada para televisión por Claudia Spinelli, vicepresidenta senior de desarrollo de animación en Nickelodeon, con la producción supervisada por Kelly Gardner, vicepresidenta de la serie actual de animación en la cadena.

The Patrick Star Show es el segundo spin-off de Bob Esponja, después de Kamp Koral: SpongeBob's Under Years, que sigue a un Bob Esponja más joven y sus amigos en un campamento de verano juntos, disponible en la nueva plataforma de streaming, Paramount Plus.

"Nickelodeon está profundizando en Fondo de Bikini para brindarles a los fanáticos una mirada a nuestro adorable Patricio adulto y a toda su familia con una comedia de situación que solo él podía imaginar. El segundo spin-off original nos permite expandir nuestro alcance, contar nuevas historias y conectarnos con nuestros públicos de todo el mundo que sigue amando a estos personajes", comentó Ramsey Naito, presidente de Nickelodeon Animation a través de un comunicado.