Pasa Angélica Rivera la festividad decembrina con el Güero Castro

En familia como antes pasaron la festividad navideña, la ex primera dama, Angélica Rivera y su ex, el "Güero" Castro, junto con sus tres hijas.

Enmarcados con un árbol navideño, la imagen tiene el siguiente texto "Merry Christmas from our family to yours. Que tengan salud, amor, muchas bendiciones y que todo lo bueno los abrace y se quede con ustedes. Todo mi amor y cariño siempre", el cual escribió Sofía desde su cuenta de Instagram.

Con esta estampa se confirman cada vez más los rumores de una posible reconciliación entre la "Gaviota" y su ex esposo, aunque la misma Sofía Castro, ha dado declaraciones que las imágenes con sus papás no implican una relación sentimental entre ellos.

Otra de las hijas, María Fernanda también compartió algunas fotografías que tomó junto a su padre. Desde Instagram, la hija del productor compartió con sus seguidores una selfie en donde posa con ´El Güero´ Castro. Sobre la imagen Fernanda escribió: "mine", es decir, "mío". Padre e hija miran felices a la cámara mientras son retratados.