Participante de "Enamorándonos" brutalmente golpeado por sus vecinos

Mencionó que en enero denunció ante las autoridades de las agresiones, pero, dijo, no le hicieron caso. "No sé qué lo que esperan... que me maten o algo para que se pueda hacer algo".

En sus historias de Instagram señaló que 15 personas lo golpearon a él y a su hermano y señaló directamente a un hombre; asimismo, dijo que también su mamá ha sido agredida por el sujeto, pero las autoridades "no quisieron llevárselo".

"Ese fue el hombre que me pegó y le robó la cadena a mi hermano. Me golpeó fuertemente en la cara, con una pistola, pero los policías no se lo quieren llevar", declaró.

Agregó, que, incluso, los vecinos le arrojan cloro a los pies a él y su familia cuando salen a la calle, a pesar de que todos superaron el virus.