Papás de Wendy Guevara confiesan lo dificil que fue aceptarla como mujer

Wendy Guevara se hizo famosa por ser parte del duo viral "Las perdidas" y ahora es una de las integrantes de la Casa de los Famosos, el reality de Televisa, en el que se ha vuelto la consentida tanto como del público y de quienes se encuentran adentro.

Por su parte, los padres, en entrevista, confesaron lo difícil que fue aceptar la transición de su hija, quien era Luis Guevara y ahora su nueva personalidad es Wendy, además de declararse personas chapadas a la antigua.

La influencer es trasngénero, ahora es una mujer segura de sí misma y a pesar de no haber contado con el apoyo de sus papás, salió adelante y defendió su forma de pensar, argumento que ha expresado en redes sociales.

Francisco Guevara y Fabiola Vázquez, narraron como fue que a pesar de sus ideas y sus tradiciones pudieron aceptar a Wendy y apoyarla en su nueva identidad como mujer.

La mamá de la creadora de contenido expresó que no fue nada sencillo, cuando comenzó a ver que ella se quería vestir diferente a lo que la sociedad marcaba, su vestimenta comenzó a ser femenina.

"Fue muy muy difícil para nosotros descubrir todo esto yo decía, ´No quiero que lo tenga largo; yo no quiero´. No aceptaba, no quería verlo mujer", agregó la mamá.

"Fue muy difícil porque yo era muy machista y andaba en actividades malas y no aceptaba las cosas, pero poco a poco se fue dando", expresó el padre.

Confesaron que con el afán de querer ayudar a que no cambiara su identidad, la llevaba a realizar actividades para hombres, como llevarla al estadio de futbol, entre otras.

Pasado el tiempo, fueron comprendiendo que no le quedaba otra más que apoyarle permitiendo que fuera feliz, adaptándose a la nueva realidad de su ahora hija.

Wendy ha manifestado públicamente que su papá padecía alcoholismo y hasta la agredía en ocasiones, pero también dijo que si tenía buena relación con él.

Dentro de la Casa de los Famosos dijo que en el momento que sus papás la aceptaron, ya no le importó si el resto de la sociedad lo hacía o no. Su nombre original era Luis Carmen Guevara Vásquez y después de su transición se autonombró "Wendy".