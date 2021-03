Paola Durante reveló coqueteos de Paco Stanley y burlas de Mario Bezares

En la entrevista dijo que comenzó a trabajar a sus 24 años de edad y platicó sobre su relación con Paco Stanley, "Más o menos como a los tres meses de que entro a trabajar con él ,me tiró la onda, me mandó un mensaje cuando se usaba los bipers, "Hola, soy Paco y quiero invitarte un té, pensé que era una broma y al otro día al llegar al programa me dice, te mande un mensaje, relató.

Tras haber sido investigada y señalada como una de las personas involucradas en el asesinato del recordado conductor Paco Stanley en 1999, Paola Durante se abre de capa para contar experiencias que vivió cuando trabajó en el programa ´Pácatelas´ al lado de Stanley y Mario Bezares.

Paola no aceptó su propuesta, y sintió miedo de ser despedida "Le dije claro, obviamente no fui y ni iba a ir por miedo a que me pasara algo, para empezar no me gustan los hombres mayores, en ese entonces yo tenia 24 años y el unos 60 años, en esa época no me gustaban los tipos grandes, aunque era la verdad muy guapo, porque se hizo una cirugía antes de entrar a TV azteca, quedó muy guapo, se cortó todo, y con ojos azules", expresaba entre risas.

Luego de que le sacara la vuelta, Paco volvió a insistir y la invitó de nuevo a salir, "Iremos a tomar algo ¿ok?. Y yo: "si, pues, me fui a encerar al foro y la verdad ya no salí de ahí por horas, dije creo que ya se fue, al salir estaba sentado afuera y me dice ¿Qué onda pues?... si no vas conmigo a tomar algo, vas a ver... no fui", platicó.

Al llegar al programa al otro día pensé que me iba a despedir porque tuvo una actitud diferente con ella, una vez que nos fuimos de gira, despidió a una de las edecanes porque en el programa no hizo un movimiento que le había pedido y la despidió,

"El se enteró que andaba con su sobrino y me dijo: "oye, ya me enteré que andas con mi sobrino, le dije "aja", ¿qué no te das cuenta que lo de hoy somos los rucos?.

Paco Stanley era como Mario Bezares, así son todos los hombres, nada más nos ven algo se asomaba y me veía los calzones. "Mario se burlaba de mis brackets, odiaba que se burlara de mis brackets, yo odiaba tenerlos y con todos los complejos del mundo".

Un día Paco le preguntó a Paola si odiaba a Mario, un buen día decidí responderle, le contesté, "Si, me cae mal".

Para terminar, Paola confesó que el día que murió Stanley, una amiga de ella era edecán y andaba con Paco, comenzaron a beber bebidas embriagantes para recordar al conductor, Paco me dijo una vez, que nunca las iba a dejar solas porque son madres solteras.