Padre de Jenni Rivera es demandado por acoso sexual

En el famoso programa "Suelta la Sopa", se informó que se encuentra demandado en Miami, Florida, por presunto abuso sexual, además enfrenta 10 acusaciones por despido injustificado.

Otra mujer con el falso nombre de "Jane Doe" el pasado 3 de noviembre de 2020, lo demandó por falta de pago del salario y estrés emocional.

En su empresa denominada "Cintas Acuario", en California, Estados Unidos, habría tocado y manoseado de forma indebida a la demandante durante horas de trabajo.

También se ventiló que el cantante la agredió presuntamente fuera de horas de trabajo a la mujer. "Él me agarró fuertemente del brazo y lo sacudió mientras me reclamaba que me he dedicado a ventilar información falsa a la prensa", se lee en la demanda.