Paco Stanley y la historia detrás del "Gallinazo"

Con el lanzamiento del documental sobre la vida y muerte del conductor de televisión Paco Stanley, se ha convertido en tendencia todo lo referente a él y a su entorno, como su compañero, Mario Bezares.

Y algo que sin duda marcó la época de la televisión fue el horario vespertino, cuando se transmitía el programa de "¡Pácatelas!" y otros tantos conducidos por Stanley, sin embargo, en este que mencionamos es cuando surge el icónico baile de Mario Bezares, "El Gallinazo".

¿Cuál es el origen del "Gallinazo"?

Durante una entrevista, Bezares relata cómo se originó el famoso baile, comentó que había una canción llamada "El Gallinero" que usaban para ir a los cortes comerciales y él la comienza a bailar como loco, aventándose al piso y revolcándose, haciendo todo un drama; lo que provoca la risa de Paco, quien le decía: decía "es que eres un baboso, no puede ser".

Y así fue el inicio del "Gallinazo", y que Mario sabía que en cuanto Stanley gritaba "Gallinazo", era el momento de empezar su show del famoso baile.

Incluso el comediante platicó que en una ocasión un agente de ventas se le acercó para reconocerle el fenómeno que había creado con ese baile.

"Usted no tiene idea de lo qué es el Gallinazo, porque todo mundo lo baila, en discotecas, en fiestas en XV años, en bodas, en todo... No me dé las gracias, vengo a decirle que usted no se ha dado cuenta del fenómeno que acaba de crear, que es impresionante", comentó Bezares que le dijo el vendedor.

Sin embargo este icónico baile esconde un misterio durante una de las transmisiones del programa de Paco Stanley, cuando Mario se tira al piso y de su saco cae la famosa "bolsita blanca" que rápidamente trata de ocultar, pero la cámara fue más veloz y la captó antes de que Bezares la recogiera.

Pero que contenía esa "bolsita blanca", el comediante casi siempre trata de evadir este tema, sin embargo, cuando lo llega a abordar ha dicho que eran pañuelos desechables.

Bueno júzguelo usted, el video lo puede encontrar en la plataforma de YouTube.

Y hablando sobre el estreno de "El Show: Crónica de un asesinato", una serie de Nmas, que este día sale en televisión abierta a partir de las 23:00 horas; es un documental de 5 capítulos que también podrán verse en la plataforma de streaming VIX, donde se habla sobre uno de los hechos que marcó la historia de la vida pública de México.

El público podrá escuchar los testimonios de personalidades relacionadas de una u otra manera al evento que puso fin no solo a la vida de Paco Stanley sino a una era en la televisión mexicana.