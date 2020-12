Otra exnovia de Eleazar Gómez, también lo denuncia

Luego de que se ventilara la agresión física de Eleazar Gómez a Tefi Valenzuela , varias exparejas del actor, se sumaron para apoyar a la joven, afirmando que ella no era la única mujer violentada por Eleazar.

Jeanette Karam relató en sus redes sociales que por todo el amor que le tenía al actor la cegó, después de varias agresiones Eleazar le juraba que iba a cambiar y le pedía que no lo abandonara, para ayudar al actor, la modelo publicó que llevó varias veces al actor a unas terapias de pareja, pero al ver que no funcionaba y no cambiaba para nada en su actitud, decidió dejarlo, a los dos meses de lo ocurrido, Eleazar inició una relación con Tefi Valenzuela.

Noticia Relacionada Detienen a 3 por privar de la libertad a un hombre

La modelo Jeanette, se arrepiente de no denunciarlo a tiempo como lo hizo Tefi, ya que al haberlo hecho, nada de esto les hubiera pasado a las demás mujeres. Karam es una cantante peruana e iniciará de nuevo su carrera como cantante después del trago amargo que pasó con el actor.

En un programa de televisión, a la salida de la fiscalía, el abogado de Jeanette hizo una declaraciones “las autoridades van a tomar las medidas pertinentes, y van a recabar las pruebas necesarias y cuando se tenga algo más vamos a dar declaraciones ante los medios de comunicación”.

Por parte de la modelo, comentó que pensaba que su expareja pudiera salir de prisión preventiva, esto no sucedió porque el jueves le negó la libertad condicional.