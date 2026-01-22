Oscar 2026: Conoce la lista completa de los nominados, fecha de la ceremonia y favoritos para ganar

Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial
La temporada de premios entra en su fase decisiva con el anuncio oficial de los nominados a los Premios Oscar 2026. La 98.ª edición de la gala se celebrará el próximo 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre de Hollywood, en Los Ángeles, con transmisión en vivo por ABC.
El comediante Conan O´Brien repetirá como anfitrión, mientras que la producción estará a cargo de Raj Kapoor y Katy Mullan.
Este año, Sinners (Pecadores) lidera la contienda con 16 nominaciones, posicionándose como la gran favorita. Le sigue Una batalla tras otra con 13 menciones, y un segundo grupo fuerte integrado por Frankenstein, Marty Supremo y Valor sentimental, cada una con nueve candidaturas.
LISTA COMPLETA DE NOMINADOS A LOS OSCAR 2026
MEJOR PELÍCULA
- Bugonia
- F1
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supremo
- Una batalla tras otra
- El agente secreto
- Valor sentimental
- Pecadores
- Sueños de trenes
MEJOR DIRECCIÓN
- Chloé Zhao – Hamnet
- Josh Safdie – Marty Supremo
- Paul Thomas Anderson – Una batalla tras otra
- Joachim Trier – Valor sentimental
- Ryan Coogler – Pecadores
MEJOR ACTOR PROTAGONISTA
- Timothée Chalamet – Marty Supremo
- Leonardo DiCaprio – Una batalla tras otra
- Ethan Hawke – Blue Moon
- Michael B. Jordan – Pecadores
- Wagner Moura – El agente secreto
MEJOR ACTRIZ PROTAGONISTA
- Jesse Buckley – Hamnet
- Rose Byrne – If I Had Legs I´d Kick You
- Kate Hudson – Song Sung Blue
- Renate Reinsve – Valor sentimental
- Emma Stone – Bugonia
MEJOR ACTOR DE REPARTO
- Benicio del Toro – Una batalla tras otra
- Jacob Elordi – Frankenstein
- Delroy Lindo – Pecadores
- Sean Penn – Una batalla tras otra
- Stellan Skarsgård – Valor sentimental
MEJOR ACTRIZ DE REPARTO
- Elle Fanning – Valor sentimental
- Inga Ibsdotter Lilleaas – Valor sentimental
- Amy Madigan – La hora de la desaparición
- Wunmi Mosaku – Pecadores
- Teyana Taylor – Una batalla tras otra
MEJOR GUION ADAPTADO
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- Una batalla tras otra
- Sueños de trenes
MEJOR GUION ORIGINAL
- Blue Moon
- Fue solo un accidente
- Marty Supremo
- Valor sentimental
- Pecadores
MEJOR PELÍCULA ANIMADA
- Arco
- Elio
- Las guerreras K-Pop
- Little Amélie or the Character of Rain
- Zootopia 2
MEJOR FOTOGRAFÍA
- Frankenstein
- Marty Supremo
- Una batalla tras otra
- Pecadores
- Sueños de trenes
MEJOR MONTAJE
- F1
- Marty Supremo
- Una batalla tras otra
- Valor sentimental
- Pecadores
MEJOR BANDA SONORA ORIGINAL
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- Una batalla tras otra
- Pecadores
MEJOR CANCIÓN ORIGINAL
- "Dear Me" – Diane Warren: Relentless
- "Golden" – Las guerreras K-Pop
- "I Lied to You" – Pecadores
- "Sweet Dreams of Joy" – Viva Verdi
- "Train Dreams" – Sueños de trenes
MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supremo
- Una batalla tras otra
- Pecadores
MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO
- Avatar: Fuego y cenizas
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supremo
- Pecadores
MEJOR MAQUILLAJE Y PEINADO
- Frankenstein
- La hermanastra fea
- Pecadores
- La máquina
- Kokuho
MEJOR SONIDO
- F1
- Frankenstein
- Una batalla tras otra
- Pecadores
- Sirat
MEJORES EFECTOS VISUALES
- Avatar: Fuego y cenizas
- F1
- Jurassic World: Renace
- The Lost Bus
- Pecadores
MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL
- El agente secreto
- Fue solo un accidente
- Valor sentimental
- Sirat
- The Voice of Hind Rajab
MEJOR LARGOMETRAJE DOCUMENTAL
- Alabama: presos del sistema
- Abrázame en la luz
- Cutting Through Rocks
- Mr. Nobody contra Putin
- La vecina perfecta
MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL
- All the Empty Rooms
- Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
- Children No More: Were and Are Gone
- The Devil Is Busy
- Perfectly a Strangeness
MEJOR CORTOMETRAJE ANIMADO
- Butterfly
- Forevergreen
- The Girl Who Cried Pearls
- Retirement Plan
- The Three Sisters
MEJOR CORTOMETRAJE DE FICCIÓN
- Butcher´s Stain
- A Friend of Dorothy
- Jane Austen´s Period Drama
- The Singers
- Two People Exchanging Saliva
MEJOR DIRECCIÓN DE CASTING
- Hamnet
- Marty Supremo
- Una batalla tras otra
- El agente secreto
- Pecadores
Con este panorama, Sinners se perfila como la gran contendiente de la noche, aunque Una batalla tras otra y Valor sentimental podrían sorprender en categorías clave.
La cuenta regresiva ya empezó y, como cada año, Hollywood se prepara para una gala donde el talento, la estrategia y los giros inesperados marcarán la diferencia.