  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 22 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Farándula

Oscar 2026: Conoce la lista completa de los nominados, fecha de la ceremonia y favoritos para ganar

Luego de gran especulación y pronósticos, se han perfilado cuáles serán las películas que marquen la edición 98 de los premios de la Academia este año

Ene. 22, 2026
Oscar 2026: Conoce la lista completa de los nominados, fecha de la ceremonia y favoritos para ganar

La temporada de premios entra en su fase decisiva con el anuncio oficial de los nominados a los Premios Oscar 2026. La 98.ª edición de la gala se celebrará el próximo 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre de Hollywood, en Los Ángeles, con transmisión en vivo por ABC.

El comediante Conan O´Brien repetirá como anfitrión, mientras que la producción estará a cargo de Raj Kapoor y Katy Mullan.

Este año, Sinners (Pecadores) lidera la contienda con 16 nominaciones, posicionándose como la gran favorita. Le sigue Una batalla tras otra con 13 menciones, y un segundo grupo fuerte integrado por Frankenstein, Marty Supremo y Valor sentimental, cada una con nueve candidaturas.

LISTA COMPLETA DE NOMINADOS A LOS OSCAR 2026

imagen-cuerpo

MEJOR PELÍCULA

  1. Bugonia
  2. F1
  3. Frankenstein
  4. Hamnet
  5. Marty Supremo
  6. Una batalla tras otra
  7. El agente secreto
  8. Valor sentimental
  9. Pecadores
  10. Sueños de trenes

MEJOR DIRECCIÓN

imagen-cuerpo
  • Chloé ZhaoHamnet
  • Josh SafdieMarty Supremo
  • Paul Thomas Anderson – Una batalla tras otra
  • Joachim Trier – Valor sentimental
  • Ryan Coogler – Pecadores

MEJOR ACTOR PROTAGONISTA

imagen-cuerpo
  • Timothée ChalametMarty Supremo
  • Leonardo DiCaprioUna batalla tras otra
  • Ethan Hawke – Blue Moon
  • Michael B. Jordan – Pecadores
  • Wagner Moura – El agente secreto

MEJOR ACTRIZ PROTAGONISTA

imagen-cuerpo
  • Jesse BuckleyHamnet
  • Rose Byrne – If I Had Legs I´d Kick You
  • Kate Hudson – Song Sung Blue
  • Renate Reinsve – Valor sentimental
  • Emma Stone – Bugonia

MEJOR ACTOR DE REPARTO

imagen-cuerpo
  • Benicio del ToroUna batalla tras otra
  • Jacob ElordiFrankenstein
  • Delroy Lindo – Pecadores
  • Sean Penn – Una batalla tras otra
  • Stellan Skarsgård – Valor sentimental

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

imagen-cuerpo
  • Elle Fanning – Valor sentimental
  • Inga Ibsdotter Lilleaas – Valor sentimental
  • Amy Madigan – La hora de la desaparición
  • Wunmi Mosaku – Pecadores
  • Teyana Taylor – Una batalla tras otra

MEJOR GUION ADAPTADO

  • Bugonia
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Una batalla tras otra
  • Sueños de trenes

MEJOR GUION ORIGINAL

  • Blue Moon
  • Fue solo un accidente
  • Marty Supremo
  • Valor sentimental
  • Pecadores

MEJOR PELÍCULA ANIMADA

imagen-cuerpo
  • Arco
  • Elio
  • Las guerreras K-Pop
  • Little Amélie or the Character of Rain
  • Zootopia 2

MEJOR FOTOGRAFÍA

imagen-cuerpo
  • Frankenstein
  • Marty Supremo
  • Una batalla tras otra
  • Pecadores
  • Sueños de trenes

MEJOR MONTAJE

imagen-cuerpo
  • F1
  • Marty Supremo
  • Una batalla tras otra
  • Valor sentimental
  • Pecadores

MEJOR BANDA SONORA ORIGINAL

  • Bugonia
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Una batalla tras otra
  • Pecadores

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

  • "Dear Me" – Diane Warren: Relentless
  • "Golden" – Las guerreras K-Pop
  • "I Lied to You" – Pecadores
  • "Sweet Dreams of Joy" – Viva Verdi
  • "Train Dreams" – Sueños de trenes

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supremo
  • Una batalla tras otra
  • Pecadores

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO

  • Avatar: Fuego y cenizas
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supremo
  • Pecadores

MEJOR MAQUILLAJE Y PEINADO

  • Frankenstein
  • La hermanastra fea
  • Pecadores
  • La máquina
  • Kokuho

MEJOR SONIDO

  • F1
  • Frankenstein
  • Una batalla tras otra
  • Pecadores
  • Sirat

MEJORES EFECTOS VISUALES

imagen-cuerpo
  • Avatar: Fuego y cenizas
  • F1
  • Jurassic World: Renace
  • The Lost Bus
  • Pecadores

MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL

  • El agente secreto
  • Fue solo un accidente
  • Valor sentimental
  • Sirat
  • The Voice of Hind Rajab

MEJOR LARGOMETRAJE DOCUMENTAL

  • Alabama: presos del sistema
  • Abrázame en la luz
  • Cutting Through Rocks
  • Mr. Nobody contra Putin
  • La vecina perfecta

MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL

  • All the Empty Rooms
  • Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
  • Children No More: Were and Are Gone
  • The Devil Is Busy
  • Perfectly a Strangeness

MEJOR CORTOMETRAJE ANIMADO

  • Butterfly
  • Forevergreen
  • The Girl Who Cried Pearls
  • Retirement Plan
  • The Three Sisters

MEJOR CORTOMETRAJE DE FICCIÓN

  • Butcher´s Stain
  • A Friend of Dorothy
  • Jane Austen´s Period Drama
  • The Singers
  • Two People Exchanging Saliva

MEJOR DIRECCIÓN DE CASTING

  • Hamnet
  • Marty Supremo
  • Una batalla tras otra
  • El agente secreto
  • Pecadores

Con este panorama, Sinners se perfila como la gran contendiente de la noche, aunque Una batalla tras otra y Valor sentimental podrían sorprender en categorías clave.

La cuenta regresiva ya empezó y, como cada año, Hollywood se prepara para una gala donde el talento, la estrategia y los giros inesperados marcarán la diferencia.

Marcela Islas
Marcela Islas

Egresada de Literaturas Hispánicas de la Universidad de Sonora, con experiencia en periodismo y turismo; pasión por la cultura, música y gastronomía.


Contenido Relacionado
Ben Affleck revela que espera que sus hijos no desperdicien sus vidas actuando
Farándula

Ben Affleck revela que espera que sus hijos no "desperdicien sus vidas actuando"

Enero 21, 2026

A pesar de haberse separado en 2018, Garner y Affleck mantienen una relación cordial y priorizan siempre el bienestar de su familia

Kenan y Kel regresan a la pantalla grande: ¿De que tratara su nueva película?
Farándula

Kenan y Kel regresan a la pantalla grande: ¿De que tratara su nueva película?

Enero 21, 2026

Esta producción marca un nuevo capítulo en la carrera de los comediantes, retomándolo con mezcla de humor y elementos de terror

"Boy moms": La teoría que explicaría lo que pasa entre Victoria Beckham y su hijo Brooklyn
Farándula

"Boy moms": La teoría que explicaría lo que pasa entre Victoria Beckham y su hijo Brooklyn

Enero 21, 2026

Las recientes declaraciones del joven en redes han revelado una dinámica familiar complicada y una relación tensa entre su madre y su esposa Nicola