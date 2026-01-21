  • 24° C
Farándula

Ben Affleck revela que espera que sus hijos no "desperdicien sus vidas actuando"

A pesar de haberse separado en 2018, Garner y Affleck mantienen una relación cordial y priorizan siempre el bienestar de su familia

Ene. 21, 2026
Ben Affleck revela que espera que sus hijos no desperdicien sus vidas actuando

Ben Affleck, además de ser uno de los actores más reconocidos de Hollywood, es un padre comprometido con sus tres hijos: Violet, de 20 años, Seraphina, de 17, y Samuel, de 13, fruto de su relación con Jennifer Garner. A pesar de haberse separado en 2018, ambos mantienen una relación cordial y priorizan siempre el bienestar de su familia.

ESPACIO PARA CRECER Y ELEGIR SU PROPIO CAMINO

Durante el estreno de su película The Rip, Affleck conversó con E! News sobre la crianza de sus hijos. "Realmente queremos darles espacio para que descubran lo que quieren hacer", señaló, destacando que él y Garner buscan apoyarlos sin presionarlos.

Al hablar sobre la posibilidad de que sigan sus pasos en la actuación, el actor hizo una declaración que llamó la atención: "No los empujaría a eso. Son brillantes, encantadores y maravillosos. Los amamos y estamos orgullosos de ellos. Esperamos que no desperdicien su vida actuando", dijo con humor, dejando ver su preocupación por que los jóvenes encuentren su propia vocación.

REFLEXIÓN SOBRE SU PROPIA INFANCIA Y CRIANZA

Affleck también comentó cómo su experiencia personal influye en la forma en que cría a sus hijos: "De alguna manera, el anonimato y la lucha fueron una especie de bendición; venimos de un punto en el que no había nada", explicó, en referencia a las diferencias con su propia infancia y trayectoria.

VIDA PRIVADA Y APARICIONES PÚBLICAS

Aunque ocasionalmente sus hijos acompañan a sus padres en eventos o salidas públicas, mantienen un perfil reservado y no participan en alfombras rojas ni en proyectos de actuación. Violet Affleck, por ejemplo, ha mostrado interés en políticas de salud pública y participó recientemente en la iniciativa Healthy Indoor Air: A Global Call to Action, dentro del marco de la Climate Week.

Brayam Chávez
Brayam Chávez


