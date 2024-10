¿Ojos amarillos? Podría tratarse de la enfermedad que mandó al hospital a Marimar Vega

"Me vi los ojos y los tenía amarillos. Así que decidí ir a urgencias", fue la reacción de Marimar Vega al notar esta extraña coloración, por lo que fue hospitalizada y no se le permitió salir.

De acuerdo con la famosa de 41 años de edad, estaba en Guadalajara para trabajar en un proyecto artístico, cuando notó que sus ojos adquirieron esa tonalidad, por lo que al acudir a urgencias a un chequeo, los médicos la internaron.

"Me vi los ojos y los tenía amarillos. Así que decidí ir a urgencias, y ahí no me dejaron salir en una semana porque llegué con unas enzimas hepáticas altísimas", explicó la hija del fallecido Gonzalo Vega.

De acuerdo con ella, le detectaron hepatitis, la cual le fue provocada por la ingesta de alimento. El incidente comprometió, además de su salud, también la filmación que está protagonizando.

Asimismo, Marimar Vega advirtió a sus fans sobre los riesgos de la hepatitis, ya que puede ser causada por alimentos contaminados, como pescado crudo, o por agua mal lavada, así como por contacto con otra persona enferma.

"Tengan cuidado, la hepatitis puede provenir de un pescado crudo o de alimentos mal lavados", enfatizó.

La actriz estuvo bajo tratamiento siete semanas, y se recuperó rápidamente por sus hábitos saludables.

OJOS AMARILLOS, SEÑAL DE HEPATITIS

Como se indicó, Marimar Vega presentó un síntoma común de la hepatitis: coloración amarilla en ojos, y aunque no es el único indicativo de la enfermedad, sí es de los más notorios.

De acuerdo con el portal Medlineplus, este padecimiento se deba a que el hígado está inflamado, lo que podría dañar el órgano, ya que puede afectar su funcionamiento, y puede ser una enfermedad aguda (corto plazo) o crónica (largo plazo).

Existen diversas causas de la hepatitis, y son: la viral, que es la más común, provocada por uno de varios virus A, B, C, D y E.

También la hepatitis alcohólica, que puede provocarla el consumo excesivo de alcohol; la hepatitis tóxica, provocada por venenos, químicos, fármacos o suplementos, y finalmente, la autoinmune, que es la crónica y hace que el sistema inmunológico ataque al hígado.

En el caso de la hepatitis viral (tipos A y E), esta puede transmitirse por contacto con alimentos o agua contaminados con heces de alguna persona enferma, como en el caso de Marimar Vega.

En cuanto a la hepatitis B, C y D, estas se transmiten por contacto con la sangre de algún paciente enfermo; además, la B y D pueden contagiarse por contacto con fluidos corporales, compartir drogas o tener encuentros sexuales sin protección.

SÍNTOMAS DE HEPATITIS

De acuerdo con el sitio web, algunos tipos de la enfermedad no presentan indicios, por lo que desconocen si la tienen, pero si se presentan síntomas, pueden ser:

Dolor abdominal

Dolor en las articulaciones

Fatiga

Fiebre

Heces de color arcilla

Ictericia (coloración amarillenta de la piel y los ojos)

(coloración amarillenta de la piel y los ojos) Náusea y/o vómitos

Orina oscura

Pérdida de apetito

En el caso de la infección aguda, los síntomas aparecen entre dos semanas y seis meses tras la infección; si es crónica, lo más seguro es que no presente indicios, sino hasta años después.

Así que ya lo sabe, si presenta coloración amarilla en los ojos, no lo piense y échese una vuelta al médico, no está de más descartar o tratar.