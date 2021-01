Obituario: Celebridades que fallecieron en el 2020

El 14 de enero falleció Chamín Correa. Músico mexicano conocido como "El requinto de oro", padecía enfisema pulmonar. Fue creador de grandes arreglos musicales dentro del bolero.

Fue el 26 de enero cuando el mundo se sorprendió con la trágica noticia de la muerte de Koby Bryant. El ex basquetbolista murió a los 41 años de edad tras un accidente de helicóptero junto a su hija de 13 años.

FEBRERO

El 4 de febrero murió José Luis Cuerda, cineasta, director, productor y guionista de origen español, dueño de un afilado, disparatado y muy personal sentido del humor, en su última entrevista con Efe renegaba de la etiqueta del "surrealismo" porque el surrealismo "es lo

automático, lo sin cálculo ni medida, y eso en cine no puede ser".

MARZO

El 31 de marzo murió Vincent Marzello. Actor que apareció en dos cintas de "James Bond", así como en "The Witches" y "Superman", y que vivía en Londres con su esposa, Lorelei King, tenía 68 años.

ABRIL

El 11 abril partió de este mundo Gus Rodríguez, escritor, conductor y gamer, fue su amigo Eugenio Derbez, quien confirmó la noticia. En el mundo de los videojuegos marcó un parteaguas con el programa Nintendomanía y muy recientemente con el canal de televisión BitMe.

El 26 de abril Muere Tomás Balcázar, abuelo del "Chicharito" y leyenda de Chivas. Su trayectoria deportiva lo llevó a ser miembro del Salón de la Fama del Futbol.

MAYO

El 9 de mayo dejó de existir Héctor Martínez Serrano, quien fuera reconocido locutor de radio en México. Tuvo gran influencia en materia de radiocomunicación en México, y fue uno de los locutores con mayor reconocimiento en el país.

El 26 de mayo murió Little Richard, a los 87 años, considerado uno de los pioneros del rock and roll. Little Richard fue uno de los primeros artistas afroamericanos que supo combinar con éxito la música góspel y el "rythm and blues" con el pop.

El 28 de mayo sorprendió la noticia de Charly Montana, conocido como "El Vaquero Rockanrolero", exponente del rock urbano en México, murió a causa de un supuesto infarto.

JUNIO

El 2 de junio, a los 82 años de edad, falleció el multifacético actor mexicano Héctor Suárez, quien prodigó una extensa carrera en cine, teatro y televisión, en diversos géneros. Se ganó la admiración de muchos cuando no permitió imposiciones de nadie para elegir su lugar de trabajo.

El 3 de junio murió el actor Héctor Ortega, quien participó en la telenovela Alebrijes y Rebujos y en películas como "En este pueblo no hay ladrones". Además, logró una impresionante carrera en el teatro en México que lo llevó a escribir numerosas obras, algunas que también dirigió.

El 9 de junio sorprendió la muerte de Muere Pau Donés, líder y vocalista de Jarabe de Palo. Falleció a los 53 años de edad en Barcelona, España, víctima del cáncer.

JULIO

El 13 de julio perdió la batalla contra el covid el actor Raymundo Capetillo a los 76 años de edad, contaba con una reconocida trayectoria en teatro, cine y televisión.

AGOSTO

El 12 de agosto falleció la actriz y directora de escena Mónica Miguel, quien dedicó gran parte de su vida al entretenimiento, como actriz, directora de escena, declamadora e

intérprete.

El 28 de agosto partió de este mundo Manuel "El Loco" Valdés, considerado uno de los mejores comediantes de México, perdió la batalla contra el cáncer a los 89 años de edad.

El 30 de agosto murió víctima de Covid-19 la actriz de cine, teatro y televisión Cecilia Romo.

SEPTIEMBRE

El 2 de septiembre muere la reconocida vedette Wanda Seux, La famosa actriz perdió la vida a los 72 años de edad.

El 6 de septiembre el mundo de la farándula se sorprendió con la noticia de la muerte del cantante Xavier Ortiz, ex integrante del grupo Garibaldi, a los 48 años.

El 30 de septiembre dejó de existir Quino, creador de Mafalda, la inteligente niña que trascendió fronteras. El humorista gráfico e historietista argentino murió a los 88 años de edad.

OCTUBRE

El 25 de octubre sorprendió la noticia de la muerte de Alfredo Palacios, conocido como el estilista de las estrellas.

El 29 de octubre murió a los 75 años el pintor mexicano Arturo Rivera, famoso por sus obras provocadoras y obras realistas que exploran la condición humana.

NOVIEMBRE

El 1 de noviembre sorprendió la noticia del fallecimiento de la productora Magda Rodríguez, quien en los últimos años tuvo a su cargo la producción del programa de revista matutina "Hoy".

El 25 de noviembre el futbol se vistió de luto con la noticia del fallecimiento de Diego Armando Maradona, el argentino sufrió un paro cardiaco a los 60 años.

El mismo 25 de noviembre también se dio a conocer la noticia de la muerte de Flor Silvestre, madre de Pepe Aguilar, a los 90 años. Fue un ícono de belleza y talento y es recordada por su gran voz, su amplia trayectoria como actriz de la Época de Oro del cine mexicano.

DICIEMBRE

El pasado 18 de diciembre murió el actor Ernesto Yáñez, víctima de Covid-19. El actor de "Pastorela"

estaba delicado de salud. participó en más de 60 producciones de cine y televisión.

La madrugada del 28 de diciembre el mundo del espectáculo despertó con la noticia del fallecimiento de Armando Manzanero, quien a los 85 años no superó el Covid-19, en sus 70 años de trayectoria, grabó decenas de discos, musicalizó numerosas películas y escribió más de 400 canciones, en 2014 se convirtió en el primer mexicano en recibir un Grammy honorífico.

Este 2020 se tiñó de luto, y aunque algunos tuvieron celebraciones fúnebres y homenajes, muchos otros tuvieron funerales a puerta cerrada debido a la contingencia sanitaria por la que atraviesa el mundo entero.