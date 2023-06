Nuevos estrenos de Netflix para maratonear este fin de semana

Si lo tuyo es estar pegado al televisor viendo series en tu fin de semana, entonces debes informarte acerca de todos los estrenos que la plataforma de streaming Netflix tiene para ti.

SERIES DE ESTRENOS PARA ESTE VIERNES 09 DE JUNIO

"Sabuesos", es la nueva serie coreana de Netflix y nos cuenta una historia de acción donde dos jóvenes boxeadores, Kim Gun-woo y Hong Woo-jin, unen fuerzas con un prestamista para combatir a un despiadado usurero que se aprovecha de las personas más vulnerables.

Esta nueva serie de acción te acelerará el corazón en cada capítulo, pues la adrenalina del momento combinado con el misterio, será lo que te hará estar pegado al televisor.

Otra serie que vale la pena ver en este fin de semana y que es creada por el genio historietista Michele Rech, es "Este mundo no me hará mala persona". La serie animada narra la historia de un joven que regresa a su barrio natal y descubre que ya no reconoce este lugar, por lo que nuestro protagonista, Zero, está dispuesto a ayudar a su amigo y mostrarle que no todo es tan malo como parece.

Aunque la intención de nuestro protagonista es ayudar a otra persona, este mismo se plantea durante el proceso si está haciendo lo correcto o lo mejor sería dejar que tomara sus propias decisiones.

Para terminar tu maratón de series, puedes incluir una miniserie de 3 capítulos donde te envolverá su aire de misterio y suspenso, "Baraja: La firma del asesino" es un documental de Netflix que nos relata la crónica de un asesino en serie, el cual fue el más famoso en la historia de España.

En este documental te enseñarán diversos puntos de vista y como se fueron dando los hechos, incluso mostrándote giros inesperados acerca del caso.

Algunas otras series de estreno que te pueden interesar son "Tex Mex Motors" y la segunda temporada de "Recursos Humanos".