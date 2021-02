"No creo en las vacunas": Eric del Castillo no piensa vacunarse

El actor afirma que es muy cuidadoso con las medidas de sanidad, sigue a pie de la letra cada uno de ellas para no contagiarse, se resguarda completamente en su casa, y afirma que solamente sale a la calle a comprar lo necesario; además se mantiene en movimiento físico desde su domicilio y no ve necesario asistir a un gimnasio.

Erick del Castillo , el primer actor de las telenovelas no confía en nada en la vacuna contra el COVID -19, no se piensa registrar para recibir la vacuna ; aunque sea una persona vulnerable.

"En estos instantes voy a realizar mis ejercicios diarios, subir y bajar escaleras, caminar, cuando me agarra la flojera no lo hago, pero siempre busco estar en forma", además destacó no "creer en las vacunas".

"Yo no creo en nada en las vacunas para el covid, yo tomo el dióxido de cloro aunque me critiquen, he sido testigo de que mucha gente se ha prevenido y curado contra esa enfermedad, algunos familiares míos estuvieron a punto de morir, incluido mi esposa, se salvaron con el dióxido, reveló.

"En mi familia ya tenemos tiempo tomandolo, no de diario, pero de repente descansamos algunos días y lo retomamos, más o menos llevamos unos seis meses tomándolo", afirmó.

Respecto a sus hijas, Kate del Castillo, Verónica, aseveró que ella usa también el químico.

"Ellas también toman el dióxido de cloro, estamos muy bien informados sobre este producto, información científica, afirmó el primer actor.