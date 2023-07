Niurka estalla tras la nominación de Emilio Osorio en "La Casa de los Famosos"

La Gala de Nominación de "La Casa de los Famosos" del pasado miércoles estuvo llena de controversia luego de que las estrategias jugaron en contra de Barby Juárez, Sergio Mayer, Paul Stanley y Emilio Osorio.

Tras conocer los resultados de las votaciones, los seguidores del reality show se dieron a la tarea de conocer la opinión de Niurka sobre la nominación que pone en riesgo la participación de su hijo en el programa.

¿QUÉ DIJO NIURKA ANTE LA NOMINACIÓN DE SU HIJO?

A través de redes sociales, la famosa compartió un video en el que se mostró eufórica e indicó que no paraba de recibir mensajes de sus seguidores.

"Ya me escribieron de todos lados pa avisarme 'Mamá Niu, ve lo que dijo Diego', 'Niurka no lo va a poder salvar'. Pues si ustedes no meten las manos, tal vez sí, Diego".

En otra parte del clip, la vedette se lanza en contra de uno de los conductores, Diego de Erice, quien presuntamente habría puesto en duda la salvación de Emilio: "Pues si ustedes no meten las manos, tal vez sí, Diego. Espero que ustedes no metan las manos y dejen al público jugar. ¿Pa´ qué me buscan la lengua?".

Finalmente, la exprotagonista de "Aventurera" se dijo emocionada y pidió a sus seguidores que la apoyen para que su hijo Emilio siga en la competencia.

"No mam..., me tienen loca toda la gente hablándome. Estoy muy emocionada. A darle duro, mi gente. Con fuerza", concluyó.