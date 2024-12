Nicko McBrain, baterista de Iron Maiden, deja la banda luego de 42 años

Nicko McBrain, el baterista de Iron Maiden, anunció su salida de la banda como músico tras 42 años de carrera, por lo que hoy 7 de diciembre, en São Paulo, McBrain ofrecerá su último concierto con la legendaria banda británica.

A través de redes sociales, el músico explicó que, después de una profunda reflexión, ha decidido dar un paso atrás de la rutina de los extensos tours, aunque continuará siendo parte de la familia Iron Maiden en otros roles que se le asignen.

TRAYECTORIA

Nicko McBrain se unió a Iron Maiden en 1982, tras el éxito de "The Number of the Beast" y reemplazó al baterista Clive Burr. Su primera grabación con la banda fue "Piece of Mind", que incluye el icónico tema "The Trooper".

Durante su tiempo en la banda, McBrain fue un pilar fundamental de la formación clásica, acompañando a Iron Maiden en giras y grabaciones que marcaron la historia del heavy metal hasta la actualidad.

El manager de Iron Maiden, Ron Smalwood, expresó su gratitud hacia McBrain por su dedicación y trabajo durante más de cuatro décadas, destacando la importante labor que desempeñó en la banda.

PROBLEMAS DE SALUD

En enero de 2023, Nicko sufrió un derrame cerebral que afectó su capacidad para tocar al nivel habitual en la gira "The Future Past". A pesar del susto, el baterista se recuperó gracias al apoyo de su familia, amigos y el equipo médico, logrando una recuperación del 70 por ciento.

McBrain se despidió de sus seguidores con un emotivo mensaje de agradecimiento, recordando lo especial que ha sido su carrera y el apoyo incondicional de sus seres queridos.

"¡Miro hacia el futuro con mucha ilusión y mucha esperanza! Nos vemos pronto, que Dios los bendiga a todos y, por supuesto, Up The Irons!", expresó finalmente Nicko McBrain. Aunque se aleja de los escenarios, su legado en Iron Maiden permanecerá intacto.