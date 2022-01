Nick Jonas y Priyanka Chopra dan la bienvenida a su primer hijo

Los artistas confirman que se convirtieron en padres por vientre subrogado

Por: Fernanda Esparza

Inesperadamente, El cantante Nick Jonas y su esposa Priyanka Chopra anunciaron que se convirtieron en padres, esto a través de la vía subrogada.

La pareja, que en diciembre pasado cumplió tres años de casados, empleó sus redes sociales para publicar la buena nueva pidiendo que se respete su privacidad en este momento tan especial.

"Estamos encantados de confirmar que hemos dado la bienvenida a un bebé a través de un vientre de alquiler. Pedimos respetuosamente privacidad durante este momento especial mientras nos enfocamos en nuestra familia", anunciaron en Instagram.

Hasta el momento se desconocen más detalles de la nueva paternidad de los famosos y sus motivos para lograr un embarazo a través de esta vía.

La llegada del bebé de Nick y Priyanka se da poco más de tres años de la espectacular boda que protagonizaron en distintos escenarios, desde la natal India de la novia, hasta Carolina del Norte.

En 2018, el intérprete de ´Levels´ sorprendió a sus seguidores al hacer público de ser papá junto a la actriz.

"Creo que es un verdadero sueño, y creo que he tenido que crecer bastante rápido. Podría verlo de dos maneras, podría decir que fue injusto, o podría decir que me ha dado una perspectiva real desde una edad temprana. He vivido muchas cosas a una temprana edad y espero poder compartir eso con un hijo propio algún día", declaró.