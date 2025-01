Natalia Jiménez, exconcursante de "MasterChef Junior", revela que padece Leucemia

La joven influencer española Natalia Jiménez, quien fue participante en la cuarta temporada de "MasterChef Junior", compartió un emotivo mensaje en su cuenta de TikTok en el que anunció que ha sido diagnosticada con leucemia, un tipo de cáncer en la sangre.

En el video, Natalia explicó cómo acudió al médico debido a una serie de síntomas y terminó recibiendo el diagnóstico de cáncer.

"Me diagnosticaron un cáncer, no es de los peores, pero aún así tengo miedo. Tengo 20 años y me han dicho que el pronóstico es favorable, pero aún así no puedo evitar sentirme asustada", comentó la joven.

A pesar de su diagnóstico, Natalia se muestra optimista y asegura que no dejará de compartir contenido en sus redes sociales, donde continúa mostrando su vida diaria, sus viajes y su pasión por la música y la cocina.

En el video, también mencionó que aún no sabe detalles sobre su tratamiento, pero que está enfocada en mantener una actitud positiva para quienes atraviesan situaciones similares.

¿QUÉ ES LA LEUCEMIA Y CUÁLES SON SUS SÍNTOMAS?

La leucemia es un tipo de cáncer que afecta las células sanguíneas y puede presentar síntomas como fiebre, fatiga, infecciones frecuentes, pérdida de peso, sangrados inexplicables y otros signos. Es importante consultar a un médico si se experimentan síntomas persistentes.

Natalia, quien ha cautivado a su audiencia con su estilo de vida y talento, se une a otros famosos que han compartido sus experiencias con el cáncer, buscando brindar apoyo y visibilidad a quienes enfrentan esta enfermedad.