Natalia Jiménez confiesa que lleva días sin bañarse y en bancarrota

Sus fans se declararon preocupados por la cantante, pues dejó en sus redes sociales un video donde se ve claramente que lo que dice de su cabello no es mentira.

El revuelo que provocó la situación de la ex vocalista de La Quinta Estación, hizo que ella contestara: "Es solamente pagar mis deudas a mi ritmo, sin intereses, en lo que la situación mejora. No significa que me esté muriendo de hambre ni que he perdido todo lo que tengo. Suena alarmante todo en los medios, pero es algo normal".

También es importante destacar que Natalia Jiménez está pasando por un divorcio Daniel Trueba, con quien estuvo casada desde 2015 y tuvo una hija.