Nailea Norvind se declara bisexual

Cuando Mara Patricia tocó el tema de una fotografía de la hija de Nailea, Tessa Ía, que causó controversia por su cercanía con otra mujer, Norvind habló sobre sus preferencias sexuales y las de su familia.

"Esa foto es totalmente ad-hoc con las Norvind, pues la bisexualidad ha estado en nuestra familia por generaciones. Yo creo que hasta mi abuela, aunque no nos quiso contar, pero mi madre sí era abiertamente bisexual. A mí solamente me han conocido parejas hombres, pero la bisexualidad la siento dentro de mí, porque todas las personas tenemos el lado femenino y el masculino dentro de nosotras".

Aseguró que ella no cree en las etiquetas o que las personas sean catalogadas de alguna forma, ya que, según su apreciación, cada quien debe vivir acorde a lo que necesite en cierto momento de su vida, pues todos son procesos.

"Durante la pandemia tuve uno que otro romance, pero soy una persona que no sé decir ´nada más voy a pasármela bien´. No me gusta perder mi tiempo, pero durante la pandemia me fui dando cuenta las veces que intenté salir con alguien, que si realmente no aporta algo a mi vida, mejor no quiero nada. Yo soy una mujer que da todo y este ha sido un tiempo que mi mejor compañía he sido yo misma", concluyó.