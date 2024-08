¿Murió Maribel Guardia? "No estaba muerta andaba de parranda", dice la actriz

La actriz y cantante Maribel Guardia respondió a los rumores de su muerte, luego de que esta se volviera tendencia en las redes sociales.

Maribel Guardia realizó un live en su cuenta de Instagram para aclarar la situación de su salud y es que señaló que su familia ha recibido hasta mensajes de pésame ante esta noticia falsa.

Señaló que a su esposo Marco le marcaron por teléfono varias amistades para darle el pésame por el supuesto fallecimiento de la actriz, asimismo ella comentó que también recibió llamadas de gente llorando para confirmar la fúnebre noticia.

CLARIDAD

Maribel Guardia aclaró que se encuentra bien y que todo lo que circula en redes sociales sobre su muerte es falso y lo hacen con tal de atraer reproducciones en videos de TikTok.

La actriz bromeó y aseguró que "no estaba muerta, andaba de parranda" y aseguró que ella no ve las noticias negativas sobre su persona, ya que ella solo se maneja bajo la energía positiva.

"No estaba muerta andaba de parranda. No me lleno de cosas negativas, son cosas feas para qué le das importancia, creo en Dios y creo en el poder de los decretos positivos, cuando hablan mal de mí ni me entero", mencionó en el mensaje.

PROYECTOS

Maribel Guardia agregó que actualmente se encuentra grabando una serie de televisión y aunque no reveló el nombre sí le mostró a la gente su camerino, ya que aprovechó para contarle a sus fans sobre los nuevos proyectos en los que está trabajando.

Pese a que la actriz estuvo devastada por la muerte de su hijo ella salió adelante y logró superar el dolor gracias a su trabajo, el cariño de su familia y de sus fans.