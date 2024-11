Muere Song Jae Rim, actor surcoreano de K-dramas a los 39 años

Song Jae Rim, actor surcoreano conocido por sus papeles en dramas como "La Luna Abraza al Sol" y "Two Weeks", fue hallado muerto en su apartamento en Seúl este martes 12 de noviembre, a los 39 años.

De acuerdo al medio nacional OSEN, el actor fue encontrado sin vida en su residencia en el distrito de Seongdong. En el lugar se halló una carta de dos páginas, aunque las autoridades no han confirmado la causa exacta de su fallecimiento. A pesar de que no se encontraron signos de crimen, la investigación sigue en curso.

BIOGRAFÍA Y TRAYECTORIA

Song Jae Rim nació el 18 de febrero de 1985 en Seúl, y comenzó su carrera en la industria del entretenimiento como modelo antes de dar el salto a la actuación. Su formación en Ingeniería Eléctrica y Electrónica en la Universidad Chung Ang contrastaba con su pasión por las artes y la moda, que lo llevó a destacarse en las pasarelas de Seúl y a trabajar con diseñadores de renombre.

Su debut como actor llegó en 2009 con la película "Actrices", pero fue su papel en el drama histórico "La Luna Abraza al Sol" en 2012, lo que lo catapultó a la fama. Posteriormente en 2013, su interpretación de un asesino a sueldo en "Two Weeks" le permitió consolidarse como un actor versátil y de gran talento.

Además de su carrera en la actuación, Song Jae Rim participó en el popular programa "We Got Married" en 2014, donde formó una pareja televisiva con la actriz Kim So Eun, ganando el premio a la Mejor Pareja en los Premios de Entretenimiento de MBC.

Su última aparición fue en el drama histórico "La reina Woo" y en la obra de teatro musical "La rosa de Versalles". El funeral de Song Jae Rim se llevará a cabo el 14 de noviembre en una funeraria de Yeouido, aunque aún no se ha confirmado el lugar de su entierro.