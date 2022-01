Muere Sidney Poitier, leyenda de Hollywood, a los 94 años

La oficina del Ministro de Relaciones Exteriores de las Bahamas confirmó la muerte del artista sin revelar las circunstancias y el lugar donde se produjo su deceso.

La carrera de 71 años de Poitier incluyó papeles icónicos en las películas clásicas de Hollywood ´Guess Who´s Coming to Dinner´, ´A Raisin in the Sun´ y ´Uptown Saturday Night´.

Sidney Poitier nació en Miami el 20 de febrero de 1927 y fue criado en una granja de tomates en la Bahamas, solo tuvo un año de educación formal. Fue un incansable activista de los derechos civiles; en 2009 el entonces presidente Obama le otorgó la Medalla Presidencial de la Libertad por su labor.