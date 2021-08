Rosita había sido intervenida el 27 de julio, para extirparle un tumor alojado en la tiroides, por lo que permaneció hospitalizada por algunas semanas, ya que se le presentaron complicaciones derivadas de la edad.

Noticia Relacionada Muere Rosita Quintana, actriz de la Época de Oro del Cine Nacional

PUBLICIDAD

Trinidad Rosa Quintana Muñoz, su verdadero nombre, nació en Buenos Aires, Argentina, el 16 de julio de 1925, pero por su gran amor por México se naturalizó mexicana.

Estudió en una escuela de monjas, pero inspirada e impulsada por su abuela, Carmen Alonso, intérprete de tango, empezó su amor por la música, por lo que, en el colegio, a escondidas cantaba tango, pero al ser descubierta la expulsaron, ya que, en aquella época, el tango era considerado indecente. Sin embargo, eso no la paró y con ayuda de su abuela, quien la inscribió en una escuela de canto y le regaló su primera guitarra, se dedicó a hacer lo que sería su gran pasión.



A los 15 años debutó con la Orquesta de los Hermanos Caro, como cantante, ahí la vio el compositor Rodolfo Sciamarella, quien la invitó a cantar al Teatro Casino.

El famoso cantante y actor Jorge Negrete también quedó prendado de su belleza y talento.

En 1947 debutó en el centro nocturno El Patio, donde con su talento y carisma conquistó al público, lo que le abrió la puerta al cine, colocándola como una de las actrices más importantes de la Época de Oro del Cine Nacional.

En su gran trayectoria artística, destacan películas como "La santa del barrio", "¡Ay Palillo, no te rajes!", "Calabacitas tiernas", "Soy charro de levita", "No me defiendas compadre", "El mil amores", entre muchas más.