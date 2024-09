Muere recordado actor de la película "Karate Kid"

La tarde de este jueves se informó que Chad McQueen, actor que tuvo una gran participación en la recordada película de los 80, Karate Kid, dejó de existir a los 63 años de edad, informaron medios especializados en el espectáculo.

El histrión, quien en la cinta encarnara al antagonista "Dutch", miembro de la academia de artes marciales "Dojo Cobra Kai" y miembro de la pandilla de Johnny Lawrence, falleció en su casa, se indicó.

El medio norteamericano de la farándula TMZ informó que Chad, hijo único del legendario Steve McQueen, falleció el 11 de septiembre en su racho, localizado en Palm Desert, California.

¿DE QUÉ MURIÓ CHAD MCQUEEN?

Las causas que se informaron sobre la muerte de "Dutch" fue que sufrió una falla multiorgánica, derivado de una herida de años atrás, misma que le ocasionó insuficiencia progresiva.

Al momento de su muerte, Chad estaba acompañado por sus hijos, su pareja y su abogado, y su última publicación la realize en la red social Instagram, el 24 de marzo de 2023, cuando rememoró a su papá.

TRAYECTORIA

McQueen no nada más actuaba, sino que fue productor cinematográfico, artista marcial y piloto de carreras de Estados Unidos.

Además de participar en dos cintas de "Karate Kid", también actuó en otros largometrajes, como: Martial Law, Death Ring, New York Cop, Firepower, Sexual Malice, Number One Fan, Red Line y The Fall.

Como piloto se inició profesionalmente en el Sports Car Club of America (SCCA) y condujo varios vehículos, y en 2006 se fracturó la parte inferior de la pierna izquierda, dos vértebras y múltiples costillas quebradas tras accidentarse en el Daytona International Speedway.

En 1993 contrajo matrimonio con Jeanie Galbraith y formaron una familia con la llegada de sus dos hijos en 1995 y 1996.

Descanse en paz, Chad McQueen.