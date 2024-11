Muere Quincy Jones, icónico productor y músico estadounidense a los 91 años

El mundo de la música y el entretenimiento se encuentra de luto tras la muerte de Quincy Jones, legendario músico y productor estadounidense, quien falleció a los 91 años en su hogar de Bel Air. Su publicista, Arnold Robinson, informó que Jones "falleció en paz" el domingo por la noche.

La familia del artista compartió un conmovedor comunicado: "Con los corazones llenos pero rotos, celebramos la gran vida que vivió y sabemos que nunca habrá otro como él".

TRAYECTORIA

Jones se destacó en su carrera, especialmente por su trabajo en la producción del álbum "Thriller" de Michael Jackson en 1982, que se ha consolidado como el álbum más vendido de la historia, con más de 70 millones de copias.

A lo largo de más de 75 años de carrera, Jones acumuló 28 premios Grammy, y fue nombrado uno de los músicos de jazz más influyentes del siglo XX por la revista Time. Además, recibió nominaciones y distinciones en los Emmy, los Tony y los Oscar.

Entre sus logros más destacados, Jones fue el productor y director de la grabación del disco benéfico "We Are the World" en 1985, donde reunió a 46 de los cantantes más populares de la época para ayudar a quienes sufrían una hambruna en Etiopía. También compuso bandas sonoras para más de 50 películas y programas de televisión, como "El color púrpura" y "El príncipe del rap".

Con una vida personal rica, Jones se casó tres veces y tuvo siete hijos, incluyendo al productor Quincy Jones III y a la actriz Rashida Jones. Su legado perdurará, ya que sus contribuciones a la cultura estadounidense fueron, en palabras del dramaturgo Jeremy O'Harris, "ilimitadas". La influencia de Quincy Jones en la música y el cine seguirá resonando en las generaciones futuras.