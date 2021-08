Muere Markie Post, de "Loco por Mary"

"Con gran tristeza, la familia de Markie Post compartió su fallecimiento después de una batalla de casi cuatro años contra el cáncer", publicó su familia.

Markie eligió seguir trabajando a pesar padecer cáncer y se sometió a varios tratamientos de quimioterapia.

La actriz, nació un 4 de noviembre de 1950 en Palo Alto, California, interpretó a Christine Sullivan entre 1985 y 1994, año en el que la serie Night Court llegó a su fin.

Además, también dio vida al personaje a Terri Shannon-Michaels en 1982 en la serie The Fall Guy, conocida como Profesión Peligro en Latinoamérica 1981 y 1986.

Tras recibir la noticia de enfermar de cáncer, Markie siguió trabajando y realizó proyectos entre sus tratamientos de quimioterapia, una de ellas fue la película Four Christmases and a Wedding en 2017 y la serie de televisión The Kids Are Alright en 2018.

A la actriz de Hollywood ahora le sobreviven su esposo, el productor y escritor Michael Ross, con quien procreó dos hijas, Kate Armstrong Ross y Daisy Schoenborn, así como una pequeña nieta de cinco meses, a quien alcanzó a conocer.